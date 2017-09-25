يوسف العماني يغني للسعوديين”شعب السعادة”

إهداءاً منه للمملكة العربية السعودية في اليوم الوطني، أطلق النجم يوسف العماني أغنية جديدة بعنوان ” شعب السعادة”.

وقد اختار العماني اسم ” شعب السعادة” للأغنية، لأنه يعتبر الشعب السعودي يعيش بسعادة كبيرة في كنف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال العماني إنَّ فكرة الأغنية أتت لتهنئة السعودية بالعيد الوطني، ولتشجيع الجمهور السعودي على ملاقاة يوسف العماني بحيث عندما يتكلم هو معهم يردون عليه بـ ” لبيه.. تحيا السعودية”.

وسأل العماني الله أن يديم الأمن والأمان على الشعب السعودي ليتابع مسيرة الازدهار والبناء.

وعن فريق العمل الذي تعاون معه يوسف العماني قال:” الكلمات لعاشق السعودية، والألحان ليوسف العماني، أما التوزيع والمكس والماسترنغ فهي للأستاذ إيهاب عزمي”.

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