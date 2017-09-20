“يوم للستات” يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان السينما الإفريقية بالمغرب

اختتمت بمدينة خريبكة (وسط المغرب)، فعاليات الدورة العشرين لمهرجان السينما الإفريقية حيث حصد الفيلم السينغالي “فيليسيتي” للمخرج “آلان كوميز” ثلاث جوائز ضمن المسابقة الرسمية، هي جائزة “دون كيشوت” التي تمنحها الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب، وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة لجائزة أحسن دور نسائي للممثلة “تشاندا بيا”، فيما حصدت الممثلة “ناكي سي سفاني” جائزة ثاني دور نسائي عن دورها في الفيلم البوركينابي “حدود”، أما جائزة أول دور رجالي فقد كانت من نصيب الممثل “طابو راميتسي” عن دوره في شريط كالشي للمخرج الجنوب إفريقي “والتير مانديلا دوبي”، في حين حصد الممثل “جويل عتيقو” جائزة ثاني دور رجالي عن دوره بشريط الرجل البلجيكي.

الفيلم الموزمبيقي “قطار الملح والسكر” للمخرج “لوتشينو أزفيدو” حصد جائزة أحسن سيناريو وجائزة الإخراج، فيما حصد الفيلم المصري يوم للستات للمخرجة “كاملة أبو ذكرى” الجائزة الكبرى (جائزة عثمان سامبين) التي تبارت عليها مجموعة من الأفلام مثلت 14 دولة منها تونس، مصر، الجزائر والمغرب، وتبلغ قيمتها 5000 دولار أمريكي، وهو بطولة وإنتاج الفنانة “إلهام شاهين.”

من جانبه قال الكاتب المغربي “عبد اللطيف اللعبي” رئيس لجنة تحكيم المهرجان، إن أبرز معايير اختيار الأشرطة الفائزة ارتكزت على جودة الإخراج وحبكة النص والسيناريو والمواضيع المناقشة، معتبراً الفوز بجوائز المهرجان هو حلقة من ضمن حلقات تهدف إليها التظاهرة بالمهرجان، وأساسها الالتفاف حول القيم الرفيعة التي تحملها الثقافة ويحملها الفن السابع.