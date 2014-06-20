طريقة عمل لفائف الباذنجان في الفرن

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يمكن تقديم هذا الطبق السهل والبسيط في تحضيره كمقبلات كونه غني بالعناصر الغذائية المفيدة ولذيذ..ويمكن تحضيره خلال رمضان.

المقادير:

4 حبات باذنجان

نصف كيلو من اللحم المفروم

3 طماطم

2 بصل

بهارات حسب الرغبة

١ معجون طماطم

جبن موزاريلا

فلفل أخضر حلو للتزيين

أعواد الأسنان الصغيرة المصنوعة من الخشب

طريقة التحضير:

تغسل حبات الباذنجان وتقشر، ثم تقطع إلى شرائح طويلة تقلى في الزيت وتوضع في المصفاة جانباً حتى تصفى جيداً من الزيت، بعد ذلك يقلب اللحم المفروم على النار بوتوضع عليه التوابل والملح ، ثم تحشى به شرائح الباذنجان المقلية وتلف على شكل أسطوانات وتوضع فوقها قطعة من الفلفل الأخضر، وتثبت بواسطة عود الأسنان الخشبي، ومن جهة أخرى تحضر صينية فرن يوضع في أسفلها شرائح البصل والطماطم، ثم يثبت فوقها أسطوانات الباذنجان المحشية، ثم يوضع عليها معجون الطماطم محلولاً بالماء، وتدخل الصينية إلى الفرن حتى تنضج، وعند إخراجها تزيين بجبنة الموزاريلا.