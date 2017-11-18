١٠ قواعد تضمن لك مستقبلاً مريحاً مادياً

لقد احتفلت بعيد ميلادك الثلاثين وأصبحت رسمياً ضمن فئة الناضجين، اإن فكل قرار يجب التفكير به عشرات المرات قبل التصرف، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالجانب المادي لأن قراراتك حالياً إما ستؤسس لحياة مريحة مادياً أم لمعاناة دائمة.

١٠ قواعد عليك اتباعها كي تضمن مستقبلاً مريحاً مادياً:

أولويات الإنفاق

لا بد أنك حالياً تملك فكرة كافية ووافية عن الأمور التي تهمك وأي نوعية حياة تريدها لنفسك، وبالتالي حان الوقت للتوقف عن الإنفاق على الأمور التي لا تهمك.

إعادة التفكير بالميزانية

مما لا شك فيه أن ميزانيتك التي كانت تناسبك عندما كنت في عقدك الثاني لا مكان لها في عقدك الثالث، لذلك من الضرورة بمكان وضع ميزانية تتناسب مع التغيرات الحياتية التي اختبرتها، سواء كان ذلك الزواج أو الحصول على وظيفة جديدة أو حتى رغبة بتبديل مهنتك.

تقييم التقدم المادي حتى الآن

هل حققت أي تقدم يذكر؟ إن تمكنت من تحقيق ذلك فهذا يعني أنك تسير على الطريق الصحيح، أما إن كنت ما تزال في المكان نفسه فهناك خطوات ناقصة عليك اكتشافها والعمل عليها.

صندوق الطوارئ الخاص بك

من المفترض أنك تملك مبلغاً مالياً مخصص للحالات الطارئة، وفي حال لم تكن قد قمت بهذه الخطوة فحان الوقت للقيام بذلك وتخصيص مبالغ شهرية يتم اقتطاعها من مدخولك وادخارها.

تسديد الديون عالية الفائدة

في حال كنت قد علقت بشكل مبكر في فخ القروض والديون وبطاقات الإئتمان فعليك أن تبدأ بتسديد تلك التي تكون فائدتها عالية.

تنويع مصادر الدخل

في العقد الثالث، يعتبر تنويع مصادر الدخل هام وأساسي، ففي حال كنت قد قمت بتغطية كل النقاط التي تحدثنا عنها فلعك تملك مبلغاً جانبياً يمكنك استخدامه من أجل الاستثمار في مجال معين يختلف عن مجال عملك.

ابحث عن القيمة الجيدة

تعمل بجهد من أجل جني المال وعليه فأنت تستحق أن تحصل على أفضل قيمة مقابل ما تشتريه، ليس بالضرورة شراء ما هو بنوعية سيئة من أجل التوفير كما ليس بالضرورة شراء ما هو باهظ بحجة أنه سيكون بنوعية مثالية، ما عليك البحث عنه هو النوعية الجيدة وبسعر مقبول، فالشراء يجب أن يتم وفق القيمة الحقيقة، المادية والمعنوية.

شراء منزل/ شقة

الجيل الحالي لا يفكر على الإطلاق بشراء منزل أو شقة بينما كانت الأجيال السابقة تحرص فور حصولها على وظيفتها الأولى على شراء ملكية خاصة، إن لم تكن قد قمت بشراء منزلك الخاص أو شقتك الخاصة فاحرص على تقوم بعملية الشراء بطريقة صحيحة، ولا تحاول شراء ما يفوق طاقتك حتى ولو كنت ستسدد بالتقسيط. قم باختيار منزل أو شقة تملك كل المواصفات التي تريدها وابحث عن صفقة مثالية، أي لا تستعجل الأمور واختر بعناية وفكر بكل الجوانب قبل إتمام عملية الشراء.

التأمين الصحي والتأمين على الحياة

التأمين الصحي ضروري، ففي حال مرضت ففاتورة المستشفى ولو كان ليوم أو يومين يمكنها أن تتسبب بإفلاسك، كما أن التأمين الصحي هام خلال مرحلة الشباب بحكم أنك حينها لا تعاني من أي أمراض مزمنة، أما التأمين على الحياة ضمانة أساسية من شأنها أن تكون شبكة الأمان لعائلتك بعد وفاتك.

كتابة وصيتك

قد تظن بأنه من المبكر جداً كتابة الوصية ولكنك مخطئ فلا أحد يعرف متى يموت، أصلاً بمجرد امتلاكك أي شيء مهما كانت قيمته يحق لك تحديد الآلية التي تريد أن يتم التصرف به بعد وفاتك، وفي حال كنت قد أنجبت أولاداً أو تزوجت وتخطط لتكوين عائلة من الأهمية بمكان أن تكتب وصية تحدد فيها المقاربة التي تريدها كي يحصل أولادك على عناية ورعاية جيدة بعد وفاتك.