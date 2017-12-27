احذري القيام ب٣ أمور حتى لا تؤذي طفلك نفسياً

طريقة تعاملك مع طفلك في سنواته الأولى لها تأثير كبير فيما سيؤول إليه في المستقبل وما ستكون عليه شخصيته وطريقة تعامله مع من حوله كذلك.

ولذلك فإن طريقة تصرفك مع طفلك في المواقف المختلفة مهم جداً ان تنتبهي لها وأن تعلمي كيف تتصرفي بطريقة صحيحة في كل مواقف حتى لا تؤذي ابنك بمشاكل نفسية أو ترك تأثير سلبي على شخصيته، وإليك ثلاثة أمور احذري القيام بها مع طفلك:

تقاطعينه وهو يتكلم:

من المهم جدًا أن تعلمي أن إنصاتك لطفلك وهو يتكلم بشكل دائم من دون مقاطعته يعمل على تنمية قدراته التواصلية واللفظية فضلاً عن أنه يساهم في تقوية ذاكرته وزيادة ثقته بنفسه، أما مقاطعته عن الكلام فيؤثر بطريقة معاكسة عليه.

يبكي ويبدأ بالصراخ فتلبين له كل طلباته:

غالباً ما يحاول الطفل فرض نفسه وجعل أهله ينفذون طلباته بمجرد تمدده أرضاً والصراخ عالياً أو البكاء وبخاصة في الأماكن العامة مسبباً الإحراج لهم فيضطرون حينها إلى تنفيذ طلباته.

إلا أن انصياعك لطفلك تفادياً للإحراج سيجعله يعاود الكرة مراراً وتكراراً ويحاول دائماً فرض نفسه بهذه الطريقة غير آبه بكلمتك، دعيه يصرخ مرة ومرتين وثلاثة من دون جدوى فلن يكررها بعدها.

توبخينه أمام الناس:

توبيخ الطفل والتقليل من شأنه، بالإضافة إلى التهديد والتجاهل المستمر يضعف ذكاءه ويشعره بالعجز ويفقده أيضاً الثقة بنفسه وبإمكانياته، ناهيك عن شعوره الدائم بالخوف من الآخرين.