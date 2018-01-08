٥ أطعمة تفقد فوائدها عند سلقها

من المتعارف عليه أن سلق الطعام وطهيه جيدًا يجعله طعاماً صحياً أكثر، ويضمن لنا طعامًا خالياً من البكتيريا، إلا أن هذا المعتقد السائد ليس مُفيداً فى جميع الحالات، لأنه يفقد قيمة بعض الأطعمة التي تتأثر بصورة سلبية بإبقائها طويلًا في الماء الساخن، حيث يفقدها السلق بعض فوائدها وقيمتها الغذائية من الفيتامينات والمعادن، ومن هذه الاطعمة:

الجزر:

يعتبر من الخضروات الغنية بالألياف وفيتاميني “أ” و”ب”، ويؤدي طهيه في الماء الساخن إلى إضعاف الألياف التي تعمل على تحسين عملية الهضم والإخراج، لهذا ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من الإمساك تجنب تناول الجزر المطبوخ، ويتسبب طهي الجزر في الماء المغلي أيضًا في تقليل معدل “الكاروتينات” ( الأصباغ لموجودة في النباتات) والتي تعمل على تحفيز إنتاج مادة الميلانين الصبغية المسئولة عن لون الجلد وتوهجه الصحي.

الأسماك:

يفضل الكثيرون طهي السمك باستخدام الماء الساخن للحصول على مرقه اللذيذ، إلا أن سلقه بهذه الطريقة يمكن أن يفقده ما يقرب من نصف محتواه من فيتامين “ب”.

الشمر:

يفقد الشمر نسبة كبيرة من قيمته الغذائية عند وضعه في الماء المغلي، مما يعني حرمان محبيه من الاستفادة من محتواه من فيتاميني “ب” و”ج”.

الطماطم:

تحتوي الطماطم على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم وفيتامين “ج”، إلا أن تسويتها في الماء الساخن يعرضها لفقدان كل فوائدها لهذا يوصى بتناولها طازجة دون طهي للتمتع بقيمتها الغذائية المرتفعة.

البطاطا:

غمر ثمار البطاطا في الماء المغلي لجعلها لينة وسهلة المضغ، يتسبب في تقليل محتواها من البوتاسيوم الذي لا غنى عنه في تكوين سوائل الجسم والمحافظة على العظام وتحسين وظائف الدماغ والقلب.