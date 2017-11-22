٦ أسرار تمنحك إطلالة سيرين عبد النور الناعمة والمشرقة

إذا كنت معجبة بإطلالة النجمة اللبنانية سيرين عبد النور الساحرة بالجمال، وتبحثين عن الكثير من تفاصيل خيارتها التي تعد سراً في أنها أيقونة للحسن والتميز.. نمنحك هذه الفرصة، علماً أنها نجحت كعارضة أزياء في البداية ثم شقت طريق الفن وجمعت ما بين الغناء والتمثيل، وصارت محط إعجاب كبير..وإذا كنت واحدة ممن تخطف أنفاسهن إطلالة سيرين الناعمة والمشرقة .. نقدم لك أسرار ماكياجها الذي منحها الكثير من التألق.

١- لا تستعمل إلا كريم أساس ناعم وكونسيلر مشرق من أجل محو الهالات السوداء، والذي يمنحها الكثير من الإشراق وتبدو بذلك إطلالتها طبيعية جداً.

٢- لا تترك سيرين منطقة الحاجبين فارغة، لأنها حريصة على ملئها عن طريق تسريح الشعيرات نحو الأعلى بشكل مستمر، حتى تظهر عيونها بشكل جيد وجذاب.

٣- ما يجذب المرأة العربية في ماكياج سيرين دون شك إطلالته الطبيعية، والسر في ذلك أنها لا تتخلى عن استعمال أحمر خدود بلون مشمشي، وتثبته على تفاحات الخدود وتحرص كذلك على وضع القليل منه على جفن عيونها المتحرك، فتحصل على إطلالة متناسقة ومدهشة.

٤- حتى أحمر الشفاه تفضله سيرين أن يبدو طبيعياً، لذا تميل إلى الزهري بلون طبيعي، وكثيراً ما تختار لون زهري داكن لكن بأسلوب طبيعي، ولا تلجأ إلى الألوان الصاخبة إلا خلال المناسبات والسهرات.

٥- ومن بعض أسرار هذه النجمة أنها تفضل في الكثير من الأحيان الاحتفاظ بلون شفاهها الطبيعي، وتكتفي بماكياج العيون حتى تكون بالفعل على طبيعتها.

٦- لا يمكنها الاستغناء عن الماسكرا من أجل الرموش العلوية والسفلية على حد سواء وبهدف تحديد رسم العين بالشكل المطلوب، وهدفها تكثيف وتطويل الرموش وبالفعل تنجح في ذلك.