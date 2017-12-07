٧ علامات للرجل الجذاب

تعتبر الجاذبية مزيجاً من الفن والعلم في آن واحد، فهناك من يتمتع بجاذبية عالية من دون أي مجهود يذكر، إلا أن آخرون يقومون ببعض المحاولات للحصول على شكل جذاب، لكن النتيجة تبدو مخيبة أحياناً كثيرة، ولذلك تابع السطور التالية لتتعرف على بعض الأفكار التي سوف تساعدك في تغيير نمط تفكيرك ورؤيتك للأمور بشكل أوضح.

7 أمور توضح مدى جاذبيتك:

السن:

عند الاقتراب من عتبة الأربعين، غالباً ما يشعر الرجل بالتوتر، إذ يخال أن الحياة قد مرّت سريعاً وأنه بدأ يفقد سحره وجاذبيته وأهميته، لكن عزيزي الرجل أكدت الدراسات أن النساء عموماً ينجذبن إلى الرجل الأكبر سناً، ويجدن فيه النضوج، والخبرة الواسعة، لذلك لا تشغل بالك بصبغات الشعر والكريمات التي تحارب التجاعيد، بل رحب بالسنّ وحافظ على ابتسامتك وحبك الحياة.

شعر الوجه:

بينت دراسة جديدة أجريت في جامعة “نيو ساوث ويلز” أن شعر الوجه الكثيف يعزز مستوى الجاذبية، إذ إن السيدات ينجذبن بشكل أسرع إلى الرجل صاحب الذقن أو اللحية الكثيفة، شرط أن تكون مشذبة بشكل أنيق، إذ إن شعر الوجه، يرتبط ببعض المعاني النفسية التي غالباً ما تبحث عنها السيدات بدرجات متفاوتة، ومنها النضج والذكورية والسيطرة والإمساك بزمام الأمور.

الجسم الممتلئ:

بينت الدراسات أن النساء عندما طُلب منهن اختيار الرجل الأكثر جاذبية، لم يخترن صاحب الجسم المثالي، بل صاحب القامة المكتنزة قليلاً، ولكن بالتأكيد، هذا لا يعني أن تكون صاحب “كرش” ضخمة، فالسمنة البطنية تبعد عنك النساء، لكن ما نقصده هنا هو أن تملك بعض الدهون إنما بشكل معتدل.

كن لطيفاً:

كن ودوداً، فالغرور والعجرفة ومعاملة الآخرين بازدراء، كلّها ليست من شيم الرجل الجذاب بالنسبة إلى النساء، لذلك عليك أن تحرص على مخاطبة الموظفين باحترام ولياقة في أي مكان، إذ إن سرّ الـ”جنتلمان” الحقيقي لا يقتصر على الملابس والإكسسوارات الفاخرة والسيارات الفارهة، بل يتعدى ذلك إلى التمتع بنفسية طيبة ومُحبّة.

الأحمر:

جميعنا سمعنا أغنيات وشاهدنا أفلاماً وقرأنا قصصاً عن تلك السيدة الجذابة بفستانها الاحمر، الواقع أن الأحمر ليس حكراً على الجنس اللطيف، إذ تبين بحسب دراسة أجرتها جامعة روشيستر، شملت جنسيات عدة، منها الصين، انكلترا، ألمانيا، الولايات المتحدة، أن النساء ينجذبن بشكل أكبر إلى الرجال الذين يرتدون الأحمر أو الذين يجلسون في مكان قريب من هذا اللون الذي يتمتع بأبعاد نفسية تؤثر في مكان ما من الدماغ.

الاعتناء بحيوان أليف:

بحسب دراسة أجريت في في جامعة “ساوث بريتاني”تبين أن 43 في المئة من النساء ينجذبن بنسبة أكبر إلى الرجل الذي يكون برفقة كلبه.

عازف الغيتار:

لا تزال صورة عازف الغيتار مرادفة للعاشق الرومنسي، حيث نشر في مجلة متخصصة في علم النفس تبين أن الرجال الذين يحملون غيتاراً، يتمتعون بحظوظ أكبر في جذب النساء إليهن، فالمرأة تبحث عن الرومانسية في العلاقة وتهوى الرجل الذي يعير الموسيقى حيزاً من حياته.