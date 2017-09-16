10 آلاف درهم إماراتي ثمن تذكرة حفل الهضبة في دبي

من المقرر أن يحيي الفنان عمرو دياب لأحد الحفلات في إمارة دبي يوم 29 ديسمبر القادم.

وقد أعلنت الجهة المنظمة عن أسعار التذاكر من الآن، وقد صدم الجمهور في دولة الامارات العربية بأسعار التذاكر المرتفعة.

حيث يبدأ سعر التذكرة من 150 درهم إماراتي لتصل إلى 9950 درهم. وقد نفذت جميع التذاكر المطروحة للجمهور بأسعارها الرخيصة والبالغ ثمنها 195 درهم، أما بقية الفئات المرتفعة الثمن فظلت مفتوحة حتى الآن.

وقد أصابت الأسعار عشاق الهضبة بالصدمة، لا سيما أنهم سيحرمون من دخول الحفل بسبب عدم القدرة على شراء التذاكر.

فسر البعض لسبب الغلاء بارتفاع أجر الفنان عمرو دياب، حيث تقاضى العام الماضي 700 ألف دولار عن حفله في دبي، كما وصل أجره في حفل 2015 إلى 500 ألف دولار.