10 أخطاء ترتكبها توقعك بمشكلات صحية عديدة

1ـ قضم الأظافر:

من الأمور التي يتوجب التوقف عنها قضم الأظافر، ففي الغالب من يقوم بهذه العادة لا يدري أن في أطراف أصابعه أنواع بكتيريا خطيرة، مثل بكتيريا “المكورات العنقودية الذهبية” التي ترفع احتمال الإصابة بالحمى، ومتاعب أخرى.

2ـ الأكل غير المنتظم:

العادة الثانية هي الأكل غير المنتظم بسبب تقلب المشاعر، مثل الإكثار من تناول الشوكولاتة أثناء الاكتئاب، أو التسلي بالطعام أثناء القيام بعمل ما، لذلك يوصي الخبراء بالأكل فقط عند الحاجة لإمداد الجسم بطاقة تكفي لأداء وظائفه، لا لإضاعة الوقت والفرار من المشاكل.

3ـ غسل الاسنان:

لحفظ صحة الأسنان، لا يكفي أن يواظب المرء على غسلها بالفرشاة والمعجون كل يوم، ذلك أن طبقات رقيقة تتشكل فوقها من المعادن والمكونات الأخرى التي يحتوي عليها اللعاب، ولذلك ننصح بالتوجه إلى طبيب مختص لإزالتها بتقنية الخيط بين الحين والآخر.

4ـ الكذب على الطبيب:

من الأخطاء الفادحة التي قد يقع فيها الإنسان الكذب على الطبيب، لأنه يتسبب بذلك في تضليل المجهود الذي جرى بذله في التشخيص، وهو ما يقلل فرصة الشفاء أو ربما يفاقم المرض نفسه.

5ـ معرفة وزن الجسم:

إذا كنت ممن يقيسون وزن الجسم باستمرار، فإن عليك أن تتوقف على الفور، لأن هذا لا يمنح تصوراً دقيقاً بشأن الوضع الصحي، ذلك أن الأسلم هو أن يعرف الإنسان نسبة الدهون وكثافة العضلات، وعندئذ يمكنه أن يدرك مكمن الخلل.

6ـ أكل الحلوى:

لحماية الصحة مما يحدق بها من مضار، ينصحُ أيضاً بتفادي أكل الحلوى والأطعمة الخفيفة مثل رقائق البطاطا عند منتصف الليل.

7ـ التعرض للشمس:

للحفاظ على صحتنا بشكل مناسب ينصح بعدم الإفراط في التعرض لأشعة الشمس.

8ـ تجنب ارتداء أحذية الرياضة الرخيصة لأنها تتسبب في وقوع مشاكل للقدم والتوازن وبالتالي الصحة العامة.

9ـ النظام الواحد:

لدى ممارسة الرياضة يستحب أن ينوع الممارس الأنشطة والحركات التي يقوم بها، لا أن يلتزم نظاماً واحداً.

10ـ السهر:

يعتبر النوم أحد أهم العناصر الضرورية لإراحة الدماغ، حتى وإن كان الإنسان قادراً على السهر.