10 أطعمة عليك تناولها في فترة الرضاعة

تحتاج الأم المرضعة إلى نظام غذائي صحي ومتوازن لتعويض المفقود من العناصر الغذائية التي يأخذها الطفل من حليب الرضاعة، وكذلك منح الطفل ما يحتاجه من العناصر المهمة لبناء جسمه في الأشهر الأولى التي يعتمد فيها على الرضاعة بشكل كلي.

والتنازل عن عناصر غذائية بدعوى أنها تزيد الوزن أمر غير صحيح، لأن تناول الكمية المناسبة من الأطعمة الصحية فقط لا يزيد الوزن.

أهم الأطعمة التي يجب أن يحتويها نظامك الغذائي في فترة الرضاعة الطبيعية:

الفواكه الموسمية:

الفواكه من أهم مصادر مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، والمهم هو الحصول على الفواكه في وقتها وموسمها لضمان أقصى استفادة منها، وينصح الأطباء بتناول الفواكه الحمضية باعتدال مثل: البرتقال والطماطم واليوسفي، وغيرها من أنواع الفاكهة الغنية بفتامين “ج”، والتي تساعد على التئام جرح الولادة بسرعة، إلى جانب الفواكه التي تمنح جسمك الطاقة مثل التفاح والموز.

الخضروات الورقية:

الخضروات التي تتميز باللون الأخضر الداكن والأوراق الخضراء مثل: السبانخ والبروكلي والقرنبيط وغيرها مفيدة لصحتك في فترة الرضاعة، لاحتوائها على نسب مرتفعة من فيتامينات “أ” وج” والحديد ومضادات الأكسدة، وجميعها عناصر مهمة لصحتك ونمو طفلك.

البيض:

يعتبر من أهم مصادر البروتين التي تمنح الجسم ما يحتاجه على مدار اليوم، كما أنه مصدر لفيتامين “د” الذي يساعد في نمو وتقوية عظام وعضلات الرضيع، لذا لا بد من وجوده ضمن نظامك الغذائي مع الالتزام بالحد الآمن لتناول البيض أسبوعياً.

الحبوب الكاملة:

الشوفان والأرز البني والشعير وغيرها من أنواع الحبوب الكاملة تعتبر مصدر أساسي للبروتينات والفيتامينات والحديد والمعادن، بالإضافة إلى الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة وتعطيكِ القدرة على تحمل مشاق الأمومة في المرحلة الأولى.

الماء:

لضمان حصول طفلك على ما يكفيه من حليب الرضاعة، يجب الاهتمام بشرب كميات كافية من الماء والمشويات المختلفة التي تزيد من إدرار حليب الثدي، مثل: العصائر الطبيعية غير المحلاة والحليب قليل الدسم وغيرها.

منتجات الألبان:

يجب أن يحتوي نظامك الغذائي اليومي على كمية مناسبة من منتجات الألبان قليلة الدسم، فهي واحدة من أفضل مصادر الحصول على الكالسيوم وفيتامين “د” المهمين لصحة عظامك وعظام طفلك، أما إذا كنتِ تعانين أو يعاني طفلك من حساسية اللاكتوز يمكنك تناول حليب الصويا بدلًا من منتجات الألبان.

اللحوم الحمراء والأسماك:

الدهون الصحية والأحماض الدهنية يمكنك الحصول عليها من اللحوم قليلة الدهون وصدور الدجاج والأسماك وفي مقدمتها “السلمون”، فيجب أن يحتوي نظامك الغذائي على ما يكفي منها لنمو الجهاز العصبي لطفلك.

البقوليات:

العدس والفاصوليا والفول والبازلاء والفول السوداني وغيرها من البقوليات، تعد مصدراً أساسياً للبروتين والحديد.

9. الثوم:

إضافة الثوم إلى طعامك يقوي الجهاز المناعي لكِ ولطفلك الرضيع، ويساعد أيضاً على زيادة إدرار حليب الثدي، ولكن احرصي على إضافته باعتدال وعدم تناوله نيئاً لتجنب الإصابة بالانتفاخات.

الجزر:

يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة والبيتا كاروتين المهم لحليب الرضاعة الطبيعية، ويحتوي أيضاً على الكربوهيدرات والبوتاسيوم اللازمين لإمداد جسمك بالطاقة التي يحتاجها في هذه الفترة.