أفضل 10 مشروبات تساعد على الهضم في رمضان

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يشهد شهر رمضان تقديم أنواع كثيرة من العصائر ولكن البعض لا ينظر أو يدرك ما هي أفضل العصائر والمشروبات التي يجب الاهتمام بها في شهر رمضان عن بعض أنواع المشروبات التي قد تسبب أضراراً للجسم بوجه عام، وفيما يلي سنتعرف على أفضل العصائر والمشروبات التي يجب علينا تناولها في شهر رمضان الفضيل، فقبل تناول الطبق الرئيسي على الإفطار يجب أن تتناول أحد المشروبات الخفيفة والتي عن طريقها ننبه المعدة لجولة من عملية الهضم بعد يوم طويل من الصيام وإليكم الآن أفضل 10 مشروبات تساعدكم على الهضم:

1. الحليب والتمر:

من المشروبات الشهية الغنية التي يمكنك تناولها بعد سماع أذان المغرب حيث يتم ترك التمر المجفف في الحليب حتى يتشبع به ليصبح سهل المضغ مع القليل من السكر إن أردت لتحصل على مشروب غني منعش لبداية الإفطار

2. قمر الدين:

ورقات قمر الدين المصنوع من المشمش والمنقوعة في المياه مع السكر ثم يتم وضعها في المضرب لتحصل على مشروب من أقدم المشروبات التي يتناولها المسلمون والتي يختص بها الشهر الكريم وحده.

3. الخشاف:

هو عصير مصنوع من نقع مجموعة من الفواكه المجففة كما في سلطة الفاكهة العادية ولكن بشكل مختلف قليلاً حيث تضع في المياه التمر المجفف والمشمش المجفف والزبيب والأراسيا والتين لتضع كل منهم نكهته المميزة في المياه وتحصل على عصير ذو مذاق رائع من دون سكر وتتناوله قبل الإفطار.

4. السوبيا:

يتم تخمير الخبز البني والشعير والتوابل والسكر مع بعضها لتنتج السوبيا ذات اللون الأبيض أو المائل إلى الحمرة وهو مشروب مشهور في السعودية ويتم توزيعه في الطرقات أثناء موعد الإفطار خلال شهر رمضان

5. السحلب:

السحلب هو أحد المشروبات المشهورة والمتداولة في الأوقات العادية ولكنها في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين تعد من المشروبات المفضلة في رمضان وعندما تقوم بتطعيمه بالقليل من القرفة والمكسرات والحليب يصبح مشروب كريمي غني رائع

6. الكركديه:

يتم تناول الكركديه بارد أو ساخن وذلك طبقًا للطريقة التي تعد بها ولكن في رمضان وفي فصل الصيف من المفضل أن يتم تناوله بارداً قليلاً من أجل إضفاء الانتعاش على معدتك قبل وجبة الإفطار ولهذا المشروب فوائد عديدة منها أنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة لذا فهو يحمي من الإصابة بمرض السرطان. ويقلل من معدل الكوليسترول الضار وبذلك فهو مفيد لمرضى السكري. ويحتوي على مضادات الالتهاب. ويحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين. كما يخفف من تشنجات وآلام الطمث ويقلل من حالات تقلب المزاج والاكتئاب لاحتوائه على مركب الفلافونويد.

7. العرقسوس:

مشروب عرق السوس من المشروبات الشعبية في سوريا ومصر. وهو مشروب أسود يتم تصنيعه عند نقع جذور العرقسوس في المياه ويكون مراً قليلاً ولكن مع القليل من السكر يصبح من أفضل المشروبات التي يحبها الناس خلال شهر الصوم قبل الإفطار

8. الخروب:

هو أيضاً أحد المشروبات الشعبية الشهيرة في رمضان وهو أحد المشروبات الصحية التي تحتوي على الكثير من الألياف والبروتين ومضادات الأكسدة والتي تعوض عليك الكثير مما يفقده جسدك خلال أنشطة النهار ومن المفضل أن يتم تحليته بالعسل بدلاً من السكر.

9. التمر هندي:

هو أحد المشروبات الشعبية في كل الأوقات في جميع الدول العربية وهو توأم الكركديه ويتم تحليته بالسكر وتناوله بارد.

10. الجلاب:

هو أحد المشروبات الشهيرة في سوريا وفلسطين ولبنان والذي يصنع من خلط شراب التمر ودبس العنب وماء الورد مع الكثير من الثلج والصنوبر والزبيب .

*لا بد من الإشارة لأكثر المشروبات ضرراً على صحة الإنسان ..

وهي المشروبات الغازية سواء العادية أو الدايت لما لها من ضرر بالغ على صحة الإنسان حيث تؤثر هذه المشروبات على العظام والكبد وتسبب خلل في نسبة الكالسيوم في الجسم كما أنها قد تسبب تراكم للدهون في الجسم وأيضاً قد تتسبب هذه المشروبات الغازية في أمراض أخرى منها أمراض القلب وتسوس الأسنان وحصوة على الكلى وقرحة في المعدة وسرطان البنكرياس، كما أن مشروبات الدايت الغازية من الممكن أن تتسبب في السكتة الدماغية ومشاكل الأوعية الدموية وزيادة الوزن على عكس ما هو متوقع، بالإضافة لما سبق قد تسبب تشوهات خلقية للجنين بالنسبة للحامل وقد تتسبب في مشاكل الدورة الشهرية وأيضاً تساقط الشعر ومشاكل في الذاكرة وتعب الجسم المستمر.