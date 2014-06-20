نجوم ومشاهير

أفضل 10 أفلام في 2016

by ريم حنبظاظة
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نشرت شركة “جوجل” قائمة بأسماء أفضل الأفلام التي صدرت خلال عام 2016، واصفة العام 2016 بأنه عام الأفلام الرائعة.

واستندت “جوجل” إلى الأفلام الأكثر شعبية حول العالم عبر متجر “جوجل بلاي” ما مجموعه 50 فيلماً من بينها بعض الأفلام التي تم إطلاقها في نهاية عام 2015.

ديدبول Deadpool

وصنفت الأفلام العشرة الأولى كالآتي:

1- “ديدبول Deadpool”

فيلم عن بطل أميركي خارق مبني على شخصية ديدبول، وهو الإصدار الثامن ضمن سلسلة أفلام “إكس مان”، ويتشارك بطولة الفيلم كل من رايان رينولدز ومورينا باكارين وإد سكراين وتي جاي ميلر.

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