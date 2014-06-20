حصاد العام: أفضل 10 هواتف ذكية لم يتصدرها “أيفون” ولا “جالاكسي”

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عندما نتحدث عن الهواتف الذكية يخيل للبعض أن هواتف أيفون وجالاكسي هي الأفضل على الإطلاق، بل ويختصر معظمنا مفهوم الهاتف الذكي في هذين النوعين فقط. وإذا كان هذا هو رأي العامة من الناس فإن لدى المتخصصين قواعد ومعايير أخرى للحكم على الهاتف النقال.

هنا سوف نسرد أفضل 10 هواتف ذكية ظهرت حتى عام 2016 ونؤكد أن أيفون وجالاكسي لم يأتيا في الصدارة كما يتوقع الغالبية العظمى من الناس. إليك القائمة الكاملة لأفضل 10 هواتف ذكية بحسب تصنيف الخبراء أنفسهم:

1- جوجل بكسل

احتل هذا الهاتف الصدارة فيما يخص الهواتف الذكية الأفضل على الإطلاق، ويتفوق الهاتف على كل اصدارات الهواتف الذكية بما فيها أيفون 7 بلس. تم تزويد الهاتف بكاميرا12.3 ميجا بيكسل ويبلغ سعره 649 دولار أمريكي كما أن وزنه خفيف وشاشته رائعه ويعمل بنظام أندرويد إضافة إلى ميزة مساعد الذكاء الإصطناعي. تبلغ ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجا بايت ويعمل الهاتف بنظام سناب دراجون 821.

2- جوجل بكسل XL

صمم الهاتف من مادة الألمونيوم الخفيف مع خلفية زجاجية أنيقة كما تتفوق الكاميرا على أحدث إصدارات آيفون وجالاكسي.يبلغ عرض الشاشة 5.5 بوصة في حين أن سعره يصل إلى 769 دولار أمريكي وهو نفس سعر أيفون 7 بلس.

3- أيفون 7 بلس

أهم ما يميز الهاتف هو تزويده بكاميرا مزدوجة ويبلغ سعره 769 دولار أمريكي.

4- أيفون 7

ويقدم هذا الهاتف أفضل التطبيقات كما يوفر الدعم لمستخدميه في حال حدوث أي مشكلة فنية. وقد زود الهاتف بتقنيات بسيطة تعمل على وقايته من الماء ويبلغ سعره 650 دولار أمريكي.

5- سامسونج جالاكسي S7 Edge يبلغ سعر الهاتف 603 دولار ويتميز بقدرته على مقاومة الماء كما تتخذ شاشته حيزاً يصل إلى 5.5 بوصة عرضاً. ومن أهم مميزاته أيضاً القدرة الإستيعابية الكبيرة للبطارية مع وجود مكان إضافي لبطاقة التخزين Micro SD .

6- سامسونج جالاكسي S7

يبلغ سعر الهاتف 503 دولار وقد صمم بشكل أنيق ومقاوم للماء أيضاً. كما أن الكاميرا في غاية الروعة وهو مزود بخدمة الدفع عبر الهاتف في أي متجر.

7- أيفون S6 بلس

يعمل الهاتف بطاقة رقاقة A9 كما يتميز بجودة الكاميرا وروعتها وتم تزويده بنظام البصمة الشخصية ويبلغ سعر الهاتف 520 دولار.

8- أيفون 6S

سعر الهاتف يصل إلى 520 دولار ويتميز بالعديد من الخصائص مثل وجود تطبيقات مطورة وتحديثات للبرامج من شركة أبل.

9- أيفون SE

يعتبر أفضل نموذج صغير للهاتف الذكي في وقتنا الحالي. يصل عرض الشاشة إلى 4 بوصة ومزود بمستشعر للبصمات وكذلك خدمة Apple Pay. ليس هذا فحسب بل يتميز بطول عمر البطارية وهو رخيص إلى حد ما حيث يصل سعره إلى 399 دولارا.

10- ون بلس 3T

تم الإعلان عن هذا الهاتف بعد 5 أشهر فقط من الإعلان عن هاتف ون بلس 3 . وبذلك جاءت التعديلات أفضل مثل وجود معالج أسرع ( سناب دراجون 820) إضافة إلى وجود بطارية أكبر وكاميرا بسعة 16 ميجا بيكسل. يبلغ سعر الهاتف 440 دولار أمريكي. وبذلك يتضح لنا جليا أن وجهة نظر المستهلك لا تتطابق تماماً مع رأي الخبراء والفنيين.