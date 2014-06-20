10 إشارات تنبيهية يرسلها جسدك لا تهملها

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منحنا الله جسداً سليماً ومعافياً من واجبنا أن تعتني به ونحافظ عليه وأجسامنا في غاية الذكاء وله لغته التي يحاورنا بها ويحاول إخبارنا عن أشياء قد لا نفطن إليها وأحياناً يرسل لنا إشارات قد نتوه عنها أو نغفلها والقصد من هذه الإشارات تنبيهنا إلى الخلل الذي يصيب أجسادنا ونحن لا ندري عنه ومن هذه الاشارات التي يجب الانتباه اليها:

1- جفاف البشرة:

إذا لاحظت أن بشرتك جافة، فهذا يعني أنكِ تفتقرين للفيتامين (إي). ولذلك، عليك أن تُدرجي بعض المواد الغذائية إلى قائمة عاداتك الغذائية على غرار المكسرات، والأسماك والزيوت النباتية.

2- سقوط وضعف الشعر:

قد يعني عادة أنك تعانين من نقص في الفيتامين (ب) والكالسيوم. وعموماً، يوجد العديد من الحلول لهذه المشكلة، إذ يمكن حلها عن طريق تناول الفاصوليا والحبوب الكاملة والحليب ومشتقاته.

3- التهاب اللثة

يعتبر مؤشراً على نقص حاد في فيتامين (سي)، خاصة إذا ما استمرت الحالة لوقت طويل. ويمكنك تجاوز هذا النقص بتناول البصل والثوم والمزيد من الفواكه والخضراوات.

4- مشاكل النوم والعصبية:

في حال لاحظت أنك تعاني من مشاكل في النوم وتستيقظ في حالة سيئة كل صباح، فهذا يدل على نقص مادة المغنيسيوم والبوتاسيوم في الجسم.

وفي هذه الحالة ينصح بمد الجسم بالعناصر النزرة (وهي مركبات غذائية حيوية وضرورية لاستمرار فعاليات الجسم بصورة سليمة) المتواجدة في غلال المشمش المجفف ومعجون المشمش والخوخ والبنجر.

5- تقلصات الأعضاء ليلاً:

يؤكد هذا المؤشر على وجود نقص في المغنيسيوم والبوتاسيوم.

6- تهيج الجلد في منطقة المرفقين:

تعدّ هذه العلامات من الأعراض الواضحة لوجود نقص في الفيتامين (سي) و(أ). وللتقليص من نقص الجسم لهذه الفيتامينات، ينصح بتناول جميع الخُضر والغلال، خاصة البرتقال والجزر والطماطم والمشمش.

7- الرغبة في تناول الطعام الغني بالملح:

إذا كنت ترغب باستمرار في إضافة المزيد من الملح في طعامك، فهذا يشير إلى وجود مشاكل والتهابات حادة خاصة في الجهاز البولي والتناسلي.

8- الرغبة في تناول الحلويات:

تُعتبر مؤشراً على الإرهاق العصبي وحاجة الجسم باستمرار لإمدادات الطاقة والغلوكوز. وفي هذه الحالة، ينصح بتناول العسل أو الشكولاتة الداكنة تجنباً لمشاكل المعدة والوزن الزائد.

9- الرغبة في تناول الحوامض:

تعتبر من الدلائل على حاجة الجسم لتنشيط الكبد والمرارة، حيث ينصح الأطباء بتناول الغلال الحامضة دون إفراط، على غرار الليمون والتوت البري. كما أنه من المحبذ أن تدخل هذه العناصر في النظام الغذائي اليومي.

10-عدم تناول المنتجات البحرية:

تدل هذه العلامة على نقص معدن اليود في الجسم، الذي يُعدّ معدناً مهماً جداً.