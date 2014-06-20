10حقائق مهمة لكل امرأة حول سن اليأس

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يطلق على المرحلة التي تسبق انقطاع الطمث وخلالها وبعدها بمرحلة “سن اليأس” رغم تحفظنا على هذا المسمى السلبي الشائع، ففي السن بين ال45-51 أي في الفترة التي تسبق انقطاع الطمث، تدخل المرأة في مرحلة عمرية جديدة، يرافقها نوع من الإضطرابات الطبيعية والتغييرات الهرمونية.

وتتخوف السيدات من تلك الفترة وهذا نابع من الثقافة الشائعة والمعلومات الخاطئة وقلة الوعي والمعرفة بحقيقة تلك المرحلة. فانقطاع الطمث لا يعني نهاية الأنوثة والشباب أو بداية الشيخوخة.

وسنتطرق لحقائق خاصة بفترة سن اليأس أو Menopause حتى يتحقق الوعي الصحيح بهذه المرحلة:

1- تصاحب تلك المرحلة مجموعة من التغيرات العضوية وتغيرات أخرى نفسية.

2- قبل انقطاع الطمث بسنة أو أكثر تبدأ مرحلة عدم انتظام الدورة الشهرية.

3- يختلف سن اليأس من امرأة لأخرى فقد يأتي في الـ 45 وحتى 51.

4- أشهر الأعراض التي تعاني منها المرأة الهبات الساخنة خاصة في الوجه والرقبة والصدر.

5- الشعور بالتعب والإكتئاب والعصبية الزائدة والغضب والذي يأتي نتيجة لتغيرات هرمونية داخلية بسبب انخفاض نسبة الإستروجين.

6- مع توقف الدورة الشهرية يجب الحذر من زيادة مخاطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية مما قد يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

7- يعتبر الإستروجين عامل حماية للمرأة من الإصابة بهشاشة العظام، لذلك على المرأة أن تهتم بهذا الأمر باتخاذ الإجراءات الوقائية حتى لا تصاب بالهشاشة.

8- قد تقل الرغبة الجنسية لدى المرأة بسبب جفاف المهبل ولكن في هذه الحالة يمكن استشارة الطبيب الخاص ليقترح الحلول المناسبة.

9- لا يجب الخوف مما يقال حول العلاجات الهرمونية البديلة إلا إذا كان لدى المرأة تاريخ عائلي في الإصابة بسرطان الثدي أو الرحم.

10- على المرأة في هذه الفترة من العمر رفع معنوياتها ودعم نفسها وحالتها المزاجية بشكل مستمر بفعل كل ما يدخل السرور على النفس، والحرص على العناية بجمال مظهرها