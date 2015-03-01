10 أطعمة تحصن المخ من الزهايمر والخرف

شارك

يتحكم المخ في كافة أعضاء الجسم والتي لا يمكنها العمل دون أن تتخذ الأوامر التي يرسلها عبر الموصلات العصبية، وبالتالي فإن أي عملية تتم داخل أجسامنا لابد وأن تبدأ من عند المخ ومع ذلك لا نحرص على صحته وسلامته قدر اعتنائنا مثلاً بشعرنا أو ببشرتنا.

رغم ما تشير إليه الدراسات الحديثة بأن قدرة المخ تقل وتضعف مع التقدم في العمر، وإذا لم نتخذ بعض الإجراءات الوقائية قد نصاب بمراحل متأخرة من الأمراض الذهنية المعروفة مثل الخرف والزهايمر. وليس هناك أفضل من الطعام كطريق يمتعنا بحياة ذهنية جيدة.

الأطعمة التي تحصن المخ من الأمراض

1 – الأسماك الغنية بالزيوت

اعلمي أن الزيوت الموجودة بالأسماك ما هي إلا أحماض أوميجا 3 الدهنية. تلك الدهون الصحية التي يحتاج إليها خلايا المخ. حيث تساعد على تعويض التالف منها وتعمل على مساندة هذه الخلايا في القيام بوظائفها على خير وجه.

2 – الحبوب الكاملة

القدرة على التفكير والتركيز تأتي دائما من تدفق الطاقة إلى المخ بشكل متواصل. هذه الطاقة تصل إلى المخ على هيئة جلوكوز (سكر الدم) في الأوردة الدموية ويمكن تحقيق ذلك من خلال إدخال الحبوب الكاملة إلى قائمة طعامنا اليومي.

3 – العنبية (العنب الأزرق)

هذا النوع من العنب يعمل على وقاية خلايا المخ من الأضرار الناجمة عن عوامل التأكسد. وهذا يعني قدرتها الفائقة على حماية الشخص من الأمراض الذهنية المتعلقة بالشيخوخة مثل الزهايمر والخرف وضعف الذاكرة.

4 – الشوكولاتة

يقول خبراء التغذية أن مضادات الأكسدة الموجودة في مقدار ملعقتين من الكاكاو لا يمكن أن تعثر عليها في أي طعام آخر. وتسمى مضادات الأكسدة الموجودة بالكاكاو باسم فلافونولز. وهي تعمل على سرعة تدفق الدم إلى المخ. لأجل ذلك ينصح دائما بتناول الشوكولاتة الداكنة دون إسراف.

5 – الخضراوات الورقية

فالسبانخ والملفوف والملوخية كلها أطعمة شديدة الأهمية بالنسبة لخلايا وأجزاء المخ، فهي تحتوي على العديد من العناصر التي تنشط ذاكرة المدى البعيد بصفة خاصة، والعناصر التي تساعد على ذلك هي فيتامين B6 ، B12 إضافة إلى الفولات، وتلك العناصر تعمل على الحد من مستوى الهوموسياستين، تلك المادة التي تسبب النسيان والتي إذا زادت بالجسم تؤدي تدريجياً إلى المعاناة من الزهايمر، كما أن الخضروات الورقية غنية بالحديد اللازم لتقوية الذهن.

6 – البيض

احتواء البيض على دهون الليستين وفيتامين B،12 يحمي خلايا المخ من الضمور فمن المعروف أن من أهم مؤشرات الإصابة بمرض الزهايمر هو نقص هذين العنصرين، ليس هذا فحسب وإنما يأتي البيض كأحد أهم الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الرئيسية، لذلك ينصح بتناول ما بين بيضة واحدة إلى بيضتين بصفة يومية

7 – الشاي

نظرا لما يحتويه من نسبة هائلة من الكاتشين فهو مطلوب للغاية للحفاظ على حدة الحالة الذهنية والفكرية، كما يعمل الكاتشين على استرخاء المخ ومن ثم عدم تعرضه للتعب أو الإرهاق.

8ـ الجزر

احتواء الجزر على مادة الليوتولين يعمل على الحد من إصابة المخ بأعراض الشيخوخة وخاصة الوقاية من الالتهابات التي تضعف الذاكرة، وهناك أطعمة أخرى تحتوي على نفس العنصر مثل زيت الزيتون والفلفل والكرفس.

9 – القرنبيط

يزخر بمادة الكولين التي تعمل على تقوية الذاكرة والمحافظة على سلامة خلايا المخ، بل إن هذه المادة مهمة أيضا بالنسبة للجهاز العصبي والموصلات العصبية، فكلها منظومة متكاملة مع المخ، وهناك بعض المصادر الأخرى التي تتوفر فيها هذه المادة مثل البيض والفول السوداني والفاصوليا.

10 – الأفوكادو

وهي فاكهة محملة بفيتامين E إضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة، وكذلك فيتامين C وكلها عناصر تقي من مشكلات الذاكرة ومرض الزهايمر

شارك

Comments

comments