10 أطعمة هامة تقوي ذاكرة الطلاب وتساعدهم على الحفظ والاستيعاب

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ونحن على أبواب الامتحانات يحتاج الطلاب إلى التغذية الصحيحة التي تساعدهم على التركيز والحفظ، فأغلب الدراسات العلمية تشير إلى التأثير السلبي للنظام الغذائي غير الصحي على الذاكرة والقدرة على الحفظ واسترجاع المعلومات. لذلك سنقدم لك إليك قائمة بأهم الأطعمة الصحية التى تساعد أبنائك على المذاكرة بتركيز وتقوي ذاكرتهم بل وتساعدهم على سرعة الحفظ والاستيعاب:

1- الأسماك: يعتبر السلمون والمكريل والتونة، من أهم الأسماك الغنية بدهون الأوميجا 3، وبالأخص الحمض الدهني “DHA” الذي يعد أحد المكونات الأساسية لمخ الإنسان، والذي يساعد على تنشيط الذاكرة.

2- البيض: من الأطعمة المفيدة لصحة المخ، فصفار البيض يحتوى على كمية عالية من فيتامين B12 الذي يعمل على تقليل نسبة هرمون “الهوموسيستين” فى الدم، ويمد الجسم بالطاقة، ما يعزز قدرة المخ على التركيز.

3- الأوراق الخضراء الداكنة: مثل السبانخ والملوخية والكرنب والبروكلي التي تحتوي على كميات عالية من حامض الفوليك الذي يساعد على تخفيض نسبة هرمون “الهوموسيستين” فى الدم، ما يقي الخلايا العصبية بالمخ.

4- الطماطم: تحتوي على مادة الليكوبين الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تقي من الإصابة بأمراض المخ خاصة الزهايمر.

5-الجزر: يساهم فى تحسين وظائف المخ، لأنه يحتوى على مركب يدعى “Luteolin” الذي يقلل من الالتهابات بالمخ وأعراض فقدان الذاكرة عند التقدم فى العمر.

6-التوت: يساهم التوت بأنواعه المختلفة وأيضاً الفراولة فى الحد من إمكانية الإصابة بالنسيان، كما يعمل على زيادة القدرة على الحفظ والتخزين على المدى القصير والطويل.

7-الأفوكادو: تحتوي على نسبة عالية من فيتامين E وفيتامين C الغنيّان بمضادات الأكسدة، واللذان يقللان خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

8-الجوز: من الأطعمة المفيدة في تقوية وتنشيط الذاكرة، فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة التى تقلل من مخاطر تلف خلايا المخ مع مرور الزمن.

9-الشاي الأخضر: يساعد على تنشيط وظائف المخ وتحسين القدرة على التركيز.

10-الماء: يؤثر عدم شرب الماء بكثرة على الطاقة العقلية للمخ ويزيد من معدلات النسيان.