نجوم ومشاهير

حصاد العام: أجمل 10 نساء بالعالم في 2016

by أيمن الرفاعي
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في هذا الوقت من كل عام تنشط العديد من مراكز الأبحاث والمواقع المتخصصة في كافة المجالات للوقوف على الإنجازات والأعمال المهمة التي حدثت طوال السنة. هنا سوف نقف أمام القائمة التي قام بنشرها موقع “ Wonder List” والتي حددت أجمل 10 نساء حول العالم لسنة 2016 التي أوشكت على الإنتهاء. وبحسب الموقع المذكور شملت القائمة الأسماء التالية

سيلينا جوميز

1- سيلينا جوميز

حصلت النجمة الأمريكية سيلينا جوميز على لقب أجمل امرأة بالعالم لهذا العام كما جاء بالقائمة التي نشرها الموقع. وجوميز ممثلة ومغنية وكاتبة أغاني أمريكية من أصل مكسيكي تتمتع بقدر عال من الثقة بالنفس.

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