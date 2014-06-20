10 طرق تمنح طفلك الثقة بنفسه

شارك

عندما يكون الابن لديه ثقة في نفسه لا يهزه أي موقف يواجهه في حياته..يطمئن الأهل عليه، ولكن الكثير من الآباء لا يمتلكون أساليب تدعيم تلك الثقة لدى أبنائهم إليكم تلك الوسائل..

أولاً: المدح أمام الغير

يجب على الأم والأب مدح الابن أمام الأهل في التجمعات الأسرية والثناء عليه وشكره على أفعاله الجيدة التي يقوم بها.

ثانياً: عدم انتقاده

إذا قام الابن بعمل غير لائق أو غير مناسب لا تجعله ينتقد نفسه بالعكس وضح له أنه إذا عمل شيئاً آخر يكون أفضل.

ثالثاً: ساعده في اتخاذ القرار

لا تفرض عليه رأي معين أو قرار اجعله هو من يتخذ القرار ليتعلم كيف يختار الصح ما عليك إلا أن تساعده فقط في ذلك

رابعاً: اجعله مميزاً

اذا تجعت الأسرة الكبيرة مثل الأعمام والأخوال اجعل منه ضيف شرف مميز وقدم له الهدايا وليكن بسبب تفوقه في إحدى المواد العلمية أو الألعاب الرياضية ليشعر أنه مميزاً

خامساً: حافظ على إنجازاته

اجعل له ركناً في المنزل لأعماله واكتب اسمه على انجازاته

سادساً: صداقاته

ساعده في كسب الصداقات, لكن لا نفرض عليه صداقات معينة

سابعاً: المهارات

علمه مهارة إبداء الرأي والتقديم وكيف يتكلم ويعرض ما عنده على الناس بدون خجل وبطريقة لائقة ومحببة لجذب الناس إلى حديثه

ثامناً: مكانته لدى أصدقائه

اجعله يشعر أن مكانته عند أصدقائه كبيرة وأنهم يفتقدونه إذا غاب عنهم

تاسعاً: تبادل الأدوار

تبادل معه الأدوار اجعله يلعب دور المدرس وأنت تلعب دور التلميذ. .

عاشراً: الاعتماد على النفس

أعطه مالاً يكفي ليتصرف به عند الحاجة. . ويحتفظ بالباقي لإرجاعه لك ليتعلم الاعتماد على النفس في صرف الأموال وعدم التبذير