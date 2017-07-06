مشروب الكركديه التقليدي يحمل 12 فائدة عظيمة لأجسامنا

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تستخدم أزهار الكركديه المجففة في صنع مشروب دافيء كالشاي، واستخدمها الصينيون القدماء لعلاج العديد من الأمراض لعدة قرون، حيث يحتوي مشروب الكركديه على الفيتامينات مثل “أ” و “ج” والزنك والحديد، كما يحتوي على الأحماض العضوية، مثل حمض الستريك و”malic” و “tartaric”، ويحتوي أيضاً على السكريات والفلافونويدات.

لنتعرف أكثر على ما يحمله هذا المشروب التقليدي من فوائد لأجسامنا:

يخفض الكولسترول، فهو فعال في خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL أو الكولسترول الضار. ينظم ضغط الدم، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد على خفض مستويات ضغط الدم. مدر طبيعي للبول يحمي الكبد، فيمنع تلف الكبد عن طريق تحييد الجذور الحرة الموجودة في أنسجة الجسم والخلايا. يساعد على فقدان الوزن، فهو يخفض امتصاص الجسم للدهون والكربوهيدرات. يقاوم تساقط الشعر، لاحتوائه على الفيتامينات وكذلك الأحماض الأمينية. يقضى على قشرة الرأس. يرطب الشعر ويمنع جفافه. يحمي من السرطان، فلديه خصائص مضادة للسرطان والتي تبطئ نمو الخلايا السرطانية. يحسن المزاج، حيث يحتوي على خصائص مضادة للاكتئاب، التي تساعد على تخفيف أعراض القلق. يعافي من الجروح الصغيرة. يحسن الجلد والبشرة ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية.

نصيحة مهمة

إذا كنت حامل أو تتناولي بعض الأدوية، أو تعاني من انخفاض في ضغط الدم يجب إستشارة الطبيب قبل تناول شاي الكركديه.