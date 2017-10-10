120 سيدة من 15 دولة دعمن السلام بالتجوال في بيروت على دراجاتهن

اختتمت حملة “Pedal For Peace” الداعمة للسلام في الشرق الأوسط، التي شاركت فيها 120 امرأة من 15 دولة جُلنَ بدراجاتهنّ الهوائية على مدى أسبوع في مختلف مناطق لبنان، وكانت بيروت المحطة الأخيرة للجولة التي نظمتها شركة Beirut By Bike ومنظمة Follow The women الدولية بالشراكة مع “مؤسسة مخزومي” وجمعية بيروتيات وغرفة الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية والبلديات.

وانطلقت المشاركات من مركز Beirut By Bike في مجمّع “بيال”- وسط بيروت بحضور الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي وجمعية “بيروتيات” المهندس فؤاد مخزومي. وشملت جولة السيدات عدداً من شوارع العاصمة.

ومساءً، أقام مخزومي وعقيلته مي مأدبة عشاء في فندق كورال بيتش بمناسبة اختتام حملة “Pedal For Peace”. وتمّ خلال الحفل توزيع الدروع والشهادات على جميع المنظمين والمتطوّعين والسيّدات اللواتي شاركنَ في الجولة.

وركّز المهندس فؤاد مخزومي في كلمته على أن لبنان هو بلد آمن لجميع أبنائه والضيوف من كل الجنسيات، وشكر السيدات المشاركات في السباق من اجل السلام على الدراجات الهوائية على وجودهن في لبنان متمنياً عليهن نقل صورة جميلة عن لبنان. كما توجه مخزومي بالشكر للأجهزة الأمنية التي ساهمت بإنجاح فعالية الجولة من اجل السلام.

وتحدثت السيدة ديتا ريغن مؤسسة جمعية Follow the women ، فعبّرت عن سعادتها بوجودها في لبنان على مدى 7 ايام تعرفت خلالها على ثقافة البلد من خلال العادات والتقاليد والطعام.

أما مؤسس Beirut By Bike جواد سبيتي فتحدث في كلمته عن جولة المتسابقات على كل المناطق اللبنانية وكيفية إستقبال كل منطقة للزائرات والمغامرات التي عشنها خلالها.