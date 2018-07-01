13 نصيحة تجنبك المتاعب في سفرك

في كل مرة نسافر فيها نتعرض لكثير من الأخطاء المتكررة التي قد تعكر علينا صفو المتعة وبهجة السفر، إما بالنسيان لبعض الأمور أو بسبب سوء التخطيط، أو لعدم السؤال والمعرفة الكافية عن المنطقة أو البلد التي نحن متجهين إليه

وإليك بعض النصائح التي قد تساعدك لتجنب المتاعب في سفرك:

أولا: عليك تحديد هدفك من السفر هل السفر للسياحة أم للعلاج أو الترفيه عن الأبناء أم للعمل والترفيه.

ثانيا: اختر بلدا تجيد استخدام لغة أهلها أو في حال لم تكن مجيدا للغة استخدم مرشدا لهذا الغرض.

ثالثا: ابحث في أثناء اختياراك عن البلدان والمناطق ذات درجات الحرارة المعتدلة والتي تمنحك صيفا مميزا

رابعا: حاول اختيار دولة أو منطقة لم يسبق لك أن سافرت إليها.

خامسا: تأكد من تواجد الأطعمة الحلال في البلد التي سوف تقرر السفر له.

سادسا: تعرف على سياسة الدولة وحاول الاطلاع على مستوى الأمن والأمان فيها قبل السفر.

سابعا: تعرف على أرقام السفارات ومراكز الطوارئ في البلد التي سوف تتوجه إليها.

ثامنا: تعرف وحدد الأماكن التي تريد زيارتها في البلد التي سوف تسافر إليه وحاول من خلال البحث على الإنترنت التعرف على أسعار الدخول لتحديد ميزانية مناسبة.

تاسعا: تعرف على وسائل المواصلات والانتقال المتاحة وتعرف على الأسعار حتى تتجنب أن تتعرض للغش.

عاشرا: ابحث في المنتديات واسأل بعض الأصدقاء الذين كانت لهم تجربة سابقة للسفر لهذا البلد لتجنب الأمور التي قد يكونوا قد وقعوا فيها.

الحادي عشر: ابحث عن إقامة قريبة لأماكن التسوق الحيوية والشواطئ.

الثاني عشر: تأكد من حصولك على تأشيرة الدخول أو التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

وأخيرا اترك نصف حقيبتك فارغة وخذ ما يلزمك فقط من مستلزمات ضرورية وملابس لأنك غالبا سوف تقوم بالتسوق وسوف تبحث عن أماكن لوضع مشترياتك فيها فاحرص دوما على أخذ حقيبة إضافية فارغة لهذا الغرض.