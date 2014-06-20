بالفيديو: سعوديان يقيمان حفلا لأمهما بمناسبة زواج والدهما

شارك

لافتة طيبة قام بها شابان سعوديان أثارت ضجة صاخبة بمواقع التواصل الاجتماعي وهي بالفعل تستحق كل هذا الاهتمام.

فقد سارع هذين الشابين بإقامة حفل لأمهما بمناسبة زواج أبيهما عليها. ففي نفس الليلة التي ذهب فيها الأب لحفل زفافه الثاني كانت الأم المكلومة في قمة البهجة والسرور وسط ولديها.

فقد قررا الشابان تخفيف الكرب والحزن عن أمهما ومن ثم أحضرا أطيب الطعام والشراب كما قاما بتزيين المنزل أيضا واحتفلا مع أمهما فتحولت دموعها إلى ضحكات تجلجل في المكان معلنة فخرها بأبنائها.

وبحسب الفيديو الذي بثته قناة العربية فقد قاما هذين الشابين بشراء الهدايا الثمينة من الذهب وتقديمها إلى الأم خلال هذا الحفل الذي لاقي إعجاب المتابعين على كل مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقد وجها الشابين رسالة إلى الأب قائلين له” حتى ولو تزوجت مرة ثانية وثالثة ورابعة فهما مع أمهما ولن يتخليا عنها مطلقا”.

ربما يتخيلها البعض قصة من قصص الماضي الجميل ولكنها حقيقة جسدت المعنى الحقيقفي للوفاء والأثر الطيب للتربية الحسنة.