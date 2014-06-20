شوربتان خفيفتان ومنعشتان

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شوربة البازلاء الخضراء بالنعناع

* تكفي 4

المقادير

4 ملاعق زبدة

4 رؤوس كراث مفرومة

3 كوب حبات بازلاء طازجة أومجمدة

½ 2 كوب مرقة خضراوات

2 عود نعناع كبير

½ 2 كوب حليب

حفنة من السكر (اختيارية)

ملح وفلفل أسمر مطحون طازجاً

عود صغير من النعناع الطازج للتزيين

كريمة خفيفة للتقديم

الطريقة

1- يتم تسخين الزبدة للتذويب في قدر كبيرة بيد، يضاف الكراث المفروم ويطهى ببطء على نار هادئة حتى يطرى لكن دون أن يتحمر.

2- تضاف حبات البازلاء إلى القدر مع التقليب ثم نضيف مرقة الخضراوات والنعناع ويسخن الكل حتى الغليان. تغطى القدر ويترك ما فيها ليغلي على نار هادئة لمدة نصف ساعة تقريباً لو استعملت بازلاء طازجة (أو ربع ساعة إن استعملت بازلاء مجمدة) حتى تطرى. نزيل حوالي 3 ملاعق من البازلاء ويتم الاحتفاظ بها لاستعمالها في التزيين.

3- نقوم بصب الشوربة في وعاء محضّرة الطعام أو الخلاط، نضيف الحليب وتهرس حتى تنعم. تتبل حسب الذوق بالملح والفلفل مع إضافة حفنة من السكر، حسب الرغبة. تترك لتبرد ثم توضع في الثلاجة ليصيبها قليل من برودتها.

4- تصب الشوربة في أوعية التقديم ونقوم بوضع الكريمة في وسط كل وعاء ثم تزين أوعية التقديم بالنعناع الطازج والبازلاء المحفوظة وتقدم.

شوربة الشمندر والمشمش المجفف

* تكفي 4

المقادير

4 رؤوس شمندر (بنجر) كبيرة مطهية ومفرومة خشناً

بصلة صغيرة مفرومة خشناً

½ 2 كوب مرقة دجاج

كوب مشمش مجفف

كوب عصير برتقال

ملح وفلفل أسمر مطحون طازجاً

الطريقة

1- يوضع الشمندر المفروم ونصف البصل في قدر مع المرقة. يسخن الكل حتى الغليان ثم نقوم بخفض حرارة الطهي ونغطي القدر ونستمر في طهي ما بداخلها بالغليان البطيء لعشر دقائق تقريباً، ينقل الخليط بعد الغليان إلى محضّرة طعام أو خلاط وتهرس حتى تنعم.

2- نضع باقي البصل في قدر أخرى مع المشمش وعصير البرتقال، تغطى القدر ويتم غلي ما فيها ببطء على نار هادئة لربع ساعة تقريباً حتى تنعم، تهرس في محضّرة الطعام أو الخلاط.

3- يُعاد الخليطان إلى القدرين ويعاد تسخينهما، يتبل كل خليط بالملح والفلفل. وللتقديم يتم جمع الخليطين معاً ويمزجان للحصول على شوربة مميزة.

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