20 عشبة تقف في وجه الزهايمر

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هناك العديد والعديد من الأسباب التي تؤدي إلى النسيان وضعف الذاكرة، وما يسمى الزهايمر، وبات من الواضح أن النسيان أصبح يعاني منه في السنوات الأخيرة كبار السن ومتوسطي السن وحتى الشباب فما هي أبرز الأسباب التي تقود إلى هذه المشكلة الخطيرة؟ وكيف نقي أنفسنا من هذا المرض؟

السبب

سوء التغذية وعدم الالتزام بالأطعمة والمأكولات الصحية والسليمة سبب رئيسي للإصابة بالزهايمر بالإضافة إلى العديد من الأسباب العرضية والمرضية.

الأعشاب التالية توصف دائماً بأنها منشط ومقوي للذاكرة ومنها :

1- الزنجبيل

حيث يخلط الزنجبيل مع الحبة السوداء ونقوم بعجنهم مع العسل وأخذهم على الريق يومياً.

2- الزبيب

يحتوي الزبيب على فيتامين هـ وفيتامين أ، الذين يساعدان على تقوية الذاكرة بشكل فعال.

3- حبوب اللقاح

تعمل على تحسن حالة الذاكرة والإضطرابات العصبية والنفسية.

4- العسل

يعتبر من المواد التي تعالج العديد من الأمراض ومنها مرض النسيان.

5- الحبة السوداء

علاج للعديد من الأمراض ومنها الزهايمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا المرض السام.

6- الميرمية

تقوم بعلاج ضعف الذاكرة وتعمل على تقويتها، كما أنها تعمل على تثبيط الإنزيم المسئول عن تحطيم أستيايل كولين الدماغ الذي يؤدي إلى مرض الزهايمر.

7- الفلفل الأبيض

وضعه كبهار في الطعام يساعد على تقوية الذاكرة.

8- الجينسينج

يعمل على تقوية الذاكرة بالإضافة إلى زيادة التركيز، وزيادة كل من النشاط البدني والذهني أيضاً.

9- الدارسين”القرفة”

يقوي الذاكرة بشكل فعال جداً، كما ،أنه يساعد على التركيز.

10- الجوز أو عين الجمل

يعمل كعلاج فعال جداً في حالات ضعف الذاكرة، كما أنه يحتوي على فوائد عديدة للدماغ، هو وكافة أنواع المكسرات.

11- اللبان الدكر

يساعد على الحفظ ونقاء الذهن، فقط ينقع ويتم شراب ماءه على الريق يومياً.

12- الخميرة

تحتوي على فيتامين بـ المركب، الذي يلزم في معالجة حالات النسيان .

13- الجزر

يعمل على حفظ الذاكرة بشكل جيد كما أنه ينشط عملية التمثيل العضوي في المخ، ويمكن إضافة زيت الزيتون إليه ليعمل على الحماية من داء الخرف.

14- الهندباء البرية

يفضل تناولها على الريق فور الإستيقاظ ويتم إضافة العسل الأبيض إليها ليعمل على تحليتها.

15- التمر

يعمل على تقوية حجرات المخ، بالإضافة إلى أنه يساعد في مكافحة الدوار، ويعطي الحديد الضروري للدم، كما أنه يمنح الفسفور للجسم الذي يعمل كمنشط للفكر والجسم.

16- الأوميجا 3

عند نقصها في الجسم يعمل على التأثير على المخ والدماغ فتنقص كفاءة الذاكرة.

17- النعناع

هو منشط أساسي للذاكرة بالإضافة إلى أنه يقي من السمنة ويعمل كمريح للأعصاب.

18- المحار

يعمل على زيادة فاعلية القدرة الذهنية، بالإضافة إلى أنه يزود الجسم بنسبة كبيرة من الزنك المفيد في تنشيط الذاكرة.

19- الشوكولاته الداكنة

تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على مقاومة شيخوخة الدماغ وتحافظ على سرعة عملية الحفظ واسترجاع المعلومات كما أنها تمنح الشخص شعوراً بالسعادة.

20- البصل الأحمر

يعمل على حماية المخ من أمراض الذاكرة.