أكثر من 25 ألف كلمة إنجليزية أصولها عربية

“Coffee” وهي القهوة بالعربية، بعدها انتقلت إلى التركية “كاهف” ثم إلى الإيطالية “كافي” وبعدها إلى الإنجليزية “كوفي”. جاءت كلمة Algebra من الجبر نقصد بالجبر في العربية جمع الأجزاء المكسروة، وتم استخدام هذا المصطلح في الرياضيات ابتداءًا من القرن التاسع. Artichoke مأخوذة من ” الهرشفة” وأصبحت فيما بعد “كرشفة” (الخرشوف). بعدها انتقلت الكلمة إلى الفرنسية فأصبحت “أرتيشو” ثم انتقلت إلى الإنجليزية “أرتيشوك”. “Candy” جاءت من “كاند” ونقصد به بلورة السكر باستخدام عصير القصب. “كاند” جاءت من اللغة السنسكريتية، وتم اعتمادها في العربية عن طريق اللغة الفارسية. جاءت كلمة “Alcohol” من الكحل، وهي واحدة من أكثر الكلمات استعمالاً في اللغة الإنجليزية، فالكحل مستحضر للتجميل يتم الحصول عليه من خلال عملية استخراج المعدن، وهناك فكر الكيميائيون الأوروبيون في إطلاق هذه الكلمة على أي شيء يتم الحصول عليه انطلاقا من عملية “استخراج”، ولذلك أطلقوا اسم “ألكوهول” على المشروبات الروحية. “Cotton” (القطن).. وأصلها من الهند ووسط أميركا الجنوبية. “Magazine” أو المجلة.. هذه الكلمة مشتقة من makzin بالعربية، وهو ما يعني المخزن. أخذت الإنجليزية هذه الكلمة من الفرنسيين MAGASIN، وهذا يعني المحل. “Mattress”.. (المرتبة) مأخوذة من كلمة “مطرح” بالعربية، وهو المكان الذي ترمى فيه الوسائد. “Orange” وأصلها “نارانج” بالعربية، ثم انتقلت إلى الإسبانية “نارانجا”، فالفرنسية “أورونج”، وبعدها الإنجليزية “أورانج”. “Safari” مأخوذة من كلمة “سفر” بالعربية، التي تعني القيام برحلة. “Sofa” (الأريكة) جاءت من “سوفا” وهي منصة مرتفعة وفيها سجاد يجلس عليها الناس. “Sugar” مأخوذة من كلمة “سكر” بالعربية. “Zero”: بالعربية “صفر” ثم باللاتينية “زيفروم” وبعدها إلى الإيطالية “زيرو”.

جديراً بالذكر أن عدداً من الكتب والمعاجم أثبتت أن الكثير من الكلمات الفرنسية جذورها عربية، بل وخرج معجماً إنجليزياً جديداً أظهر أن نحو 25 ألف كلمة من الإنجليزية جذورها عربية، وفي كتاب للبروفسور العراقي مهند الفلوجي عنوانه “الفردوس معجم إنجليزي – عربي للكلمات الإنجليزية ذات الأصول العربية” هناك توضيح أكثر، فالمعجم الذي قام بإعداده البرفيسور مهند الفلوجي أستاذ الطب والجراحة بجامعات لندن استغرق منه بحثاً على مدى 24 سنة، وضم أكثر من 3000 جذراً لكلمات إنجليزية تشكل 25 ألف كلمة من أصل عربي، وقد قدم الفلوجي لمعجمه بما يلي: “العربية هي لغة الإسلام ولغة العالم الإسلامي، كما أدت العربية قديماً دور لغة التواصل العالمي بين ثقافات العالم في العصر الوسيط (نظام العالم القديم)”