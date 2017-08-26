26 ألف يورو تكلفة ماكياج الرئيس الفرنسي

كشفت صحيفة “فرانس إنفو” أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أنفق 26 ألف يورو على الماكياج والتجميل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الخبر نفسه أكدته مجلة “لو بوان” ومصادر موثوقة من قصر الإليزيه.

أما صحيفة “لو فيغارو” الأكثر انتشارا في الجمهورية الفرنسية فقد نشرت الخبر مزودا بفاتورتين، جاءت الفاتورة الأولى بمبلغ 10 آلاف يورو في حين جاءت الثانية بمبلغ 16 ألف يورو.

هذه الفواتير تم توجيهها إلى الادراة العامة لقصر الاليزيه مما يعني أن الرئيس الشاب ينفق أكثر من 8 آلاف دولار شهريا على الماكياج والتجميل بخلاف التكلفة الخاصة بقص شعره كما ذكرت الجريدة.

وانتقدت جريدة “لو فيجارو” الأمر بشدة، حيث ذكرت أنه إذا استمرت التكلفة على هذا المنوال فسوف يكلف ماكياج الرئيس الشاب 104 الف يورو في العام الواحد.

هذه الأموال يتم صرفها من خزينة الدولة، مما يعني أن أموال دافعي الضرائب يتم انفاقها على ماكياج الرئيس.

حالة من الغضب والاستياء عاشها الفرنسيون بعد تردد هذه الأخبار لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها فرنسا والعالم أجمع، فهذا المبلغ يساوي تقريبا مرتب 6 موظفين فرنسيين يحصلون على الحد الأدنى من الأجور.

بدوره استشعر قصر الاليزيه الخطر فقام بالرد على الخبر في صورة تبريرية وغير مقبولة، حيث صرح الناطق الرسمي بأن الشهور الثلاثة الماضية كانت حافلة بالأحداث الت حتمت على الرئيس اصطحاب خبيرة التجميل في حله وترحاله.