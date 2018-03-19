بدون بوتوكس…3خطوات فقط تمنح خدودك الامتلاء بالماكياج

تعكس الخدود الدائرية والممتلئة صحة الجسم ونضارة البشرة وجمال الوجه الأنثوي للمرأة، وهناك من تلجأ إلى خيار البوتوكس والفيلر لتكتسب خدوداً عريضة ومشدودة، وحتى تبدو بإطلالة أجمل، وإن كنت لا تفضليين المغامرة بوضع البوتوكس وتتطلعين لكسب خدود دائرية جميلة.. ننصحك باتباع ٣ خطوات فقط لتكبير الخدود عن طريق الماكياج.

يجب أن تكون البداية مع تثبيت كريم الأساس الداكن اللون تحت منطقة عظمتي خديك، حيث ينبغي أن يتم مزج هذا المستحضر على بشرتك بشكل جيد عن طريق الفرشاة، إلى غاية اختفاء الخطوط بشكل نهائي.

تعد تفاحة الخد المنطقة الأكثر بروزاً على مستوى الخدين، ومن الضروري أن تبتسمي حتى تظهر، وبعد ذلك يتم تثبيت البلاشر الزهري بخفة وبشكل دائري.

قومي باستعمال الهايلايتر بطريقة عمودية انطلاقا من زاوية الحاجب إلى غاية الوصول إلى عظمة الخد، ثم يطبق بعد ذلك بخط مائل، حيث يجب أن يوازي خط عظمتي الفك والنتيجة تبدو دون شك مذهلة.

وفي الأخير ينصح بمزج جميع هذه المستحضرات حتى تندمج وتتناسق جيداً مع بعضها البعض، وبالتالي تظهر طبيعية، وستتمتعين بخدود ممتلئة وإطلالة رائعة.