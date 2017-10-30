3 أطعمة تتسبب في تساقط شعرك تجنبيها

أحيانا من دون قصد نؤذي صحتنا أو نتسبب في بروز بثور على البشرة أو في تساقط شعر الرأس، وهو أكثر ما تخشاه المرأة، لأنه تاج جمالها، وقد لا تكون المرأة على علم أن هناك بعض الأطعمة تتسبب في تدمير الشعر وتقضي على جماله، فيتراجع بريقه ويضعف أمام عينيها.. ولا تدرك بأن بعض الأطعمة التي تدمن على تناولها، السبب المباشر الذي يؤذي شعرها.. لذا قومي بالإقلاع عن تناول ثلاث أطعمة وهي:

– ثبت أن الإقبال الكبير على الأطعمة الحارة من الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى تساقط الشعر، بل وتصيب فروة الشعر بالالتهاب الحاد..فلا تتناوليها

– ابتعدي عن الوجبات السريعة التي بها نسبة عالية من الدهون وبالتالي ينتج عن ذلك فروة رأس دهنية تفضي إلى ضعف الشعر وتقصفه ثم تساقطه.

– لا ينصح بكثرة تناول منتجات الدقيق الأبيض كونها تتسبب في ضعف خصلات الشعر، فتجنبي المداومة على أكل المعكرونة والتوست والخبز الأبيض والكيك.

نصيحة لحماية شعرك من التساقط:

إذا كانت العناية جيدة بفروة الرأس، فيمكن وضع حد لتساقط الشعر.

قبل وضعك الشامبو على الشعر يجب أن تسبقها تنشيط الدورة الدموية في الرأس من خلال القيام بحركات دائرية باتجاه الشعر من الرقبة إلى غاية مقدمة الرأس، وإذا كان شعرك دهني يجب أن يغسل باستمرار حتى لا تسد الدهون مسامات فروة الرأس.