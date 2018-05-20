3 أمور يحتاجها الطفل من والده يومياً

الطفل بحاجة لوالديه فوجود كلاهما هو الدعم النفسي والمعنوي الذي يحتاجه كل طفل في نموه، وينعكس غياب أي منهما سلبًا على الطفل في حياته اليومية وحتى في سنّ متقدمة من عمره.

فوجود الأب في حياة أبنائه أمراً ضرورياً، حيث أن هناك أموراً معنوية وعاطفية هامة جداً ولا يجب أن نغمض أعيننا عنها، اكتشفيها:

وجود الأب يساعده على النجاح: تشير آخر الدراسات التي أجريت على عينة كبيرة من الأطفال أن الأطفال الذين يلعب الأب دوراً كبيراً في حياتهم اليومية ويساعدهم في الكثير من المسائل هم أكثر ثقة بأنفسهم من أقرانهم الذين يعتمدون على أمهاتهم في أكثر الأمور وبالتالي أكثر جرأة واندفاعاً ونجاحاً.

يساعد على إحقاق التوازن في شخصية الطفل: بحسب علم النفس، فحتى يجمع الطفل بين القوة والجرأة والطيبة يجب أن يكون والداه موجودان معاً في حياته، ولا نعني فقط الوجود المعنوي بل الطفل بحاجة لأن يشارك والده تمامًا كوالدته في تفاصيل حياته اليومية.

يعلمه الانضباط: صحيح أن الأم هي التي تحرص دائماً على تعليم طفلها الانضباط لأنها بطبيعة الحال تمضي وقتاً أطول من والده معه لكن الوالد أكثر فعالية في هذا المجال لأنه أكثر حزماً من الأم في تطبيق هذه الأساليب وليس بالضرورة أن يكون قاسياً وصارماً ليكون حازماً بل بمجرد كونه الوالد سيكون أكثر تأثيراً على طفلك منك.