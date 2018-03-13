3 طرق ناجحة لتنظيف فواصل السيراميك

تعد الفواصل الأسمنتية بين السيراميك في الأرضيات وفي الحمامات والمطابخ من المناطق الدقيقة صعبة التنظيف إلى حدٍّ ما، وكونها أسمنتية يعني أنها مسامية تحتفظ بالأتربة، ويتغير لونها بمرور الوقت حتى بعد التنظيف السطحي المعتاد.

مكونات تنظيف فواصل السيراميك :

بيكربونات الصوديوم.

الخل.

الماء.

ماء الأكسجين.

فرشاة بلاط أو فرشاة أسنان.

3 طرق مختلفة لتنظيف فواصل السيراميك :

الخل مع بيكربونات الصوديوم:

اصنعي عجينة من بيكربونات الصوديوم مع الماء بنسبة 1:3، ثم ضعيها على الفواصل و (يفضل ارتداء قفازات).

اصنعي محلول من الخل والماء بنسبة 1:1، وضعيها في بخاخ، ورُشي الفواصل المغطاة بعجينة بيكربونات الصوديوم، وسوف تلاحظين فورًا تكون فقاعات (الخل لا يناسب تنظيف الفواصل بين الرخام أو الجرانيت).

بعد انتهاء التفاعل الكيميائي وخروج الفقاعات، يأتي دور استعمال الفرشاة لحك الفواصل بها.

بعد انتهائك من حك الفواصل، امسحي الأرضيات بطريقتك المعتادة.

الطريقة التالية تناسب تنظيف الفواصل البيضاء والملونة.

ماء الأكسجين مع بيكربونات الصوديوم وسائل غسيل الأطباق:

اصنعي عجينة من¾ كوب من بيكربونات الصوديوم مع ¼ كوب من ماء الأكسجين، وملعقة من سائل غسيل الأطباق.

ضعي العجينة على الفواصل بواسطة فرشاة الأسنان، وحاولي توزيع العجينة جيدًا للحصول على نتيجة مماثلة في كل أجزاء الأرضية.

راقبي تكون فقاعات نتيجة تفاعل ماء الأكسجين مع بيكربونات الصوديوم، وانتظري ربع ساعة كاملة.

امسحي الأرضيات بعد ذلك بكمية وافرة من الماء الدافئ أو الساخن، مع استخدام فوطة للتأكد من إزالة آثار التنظيف بين الفواصل.

الطريقة التالية قد تؤثر على ألوان الفواصل الملونة، لذلك يفضل تجربة جزء صغير في الأطراف أولًا.

منظفات البخار: