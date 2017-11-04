3 عادات يجب التخلي عنها قبل النوم فوراً

وفقاً لدراسة حديثة عن النوم أقامتها مجموعة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منهاCenters for Disease Control and Prevention، أن 1 من أصل 3 أميركيين لا يتبعون توصيات مؤسسة النوم الوطنية National Sleep Foundation بالحصول على 7 ساعات من النوم يومياً، وهذا يسبب مشاكل صحية عديدة، وهناك بعض العادات التي تمارس قبل النوم هي التي تسبب الأرق وعدم أخذ كفايتنا من النوم ولابد من التخلي عنها فوراً:

1- تناول وجبات الدسمة

يعتبر تناول الوجبات الدسمة من بين العادات التي يجب تجنّبها قبل النوم والسبب هو أنه عندما تبدأ عملية الهضم يصعب على الجسم الاستسلام للنوم.

إلى جانب ما تسببه من أرق، والوجبات الدسمة مرتبطة بزيادة الوزن، ومرض الانعكاس المعدي المريئي، وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية. لذا من الضروري تناول الأطعمة الصحية والخفيفة قبل النوم بساعتين على الأقل خصوصاً تلك الخالية من الدهون والغنية بالفيتامينات والمعادن الصحية.

2- شرب القهوة (حتى تلك الخالية من الكافيين)

إن كل كوب من القهوة يحتوي على 80 إلى 120 ملليغرام من الكافيين الذي يؤثر سلباً على النوم، فهذه المادة تبقى في الجسم لمدة تصل إلى 12 ساعة وربما أكثر، حسب الأجسام.

كما أن القهوة الخالية من الكافيين لن تساعدكم في الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم ذلك لأنها تحتوي على 20 ملليغرام من الكافيين.

ويمكنكم استبدال فنجان أو كوب القهوة في المساء بفنجان من شاي البابونج أو اليانسون أو حتى الشاي الأخضر لأنها سوف تساعدكم على الاسترخاء والتحضّر للنوم.

3- استخدام الـIPAD أو الهاتف الذكي

إن استخدام الـIPAD أو الهاتف الذكي يعتبر من أسوأ العادات التي من الضروري تجنبها قبل النوم، فاستخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية على أنواعها للعب، كتابة رسائل نصية، أو قراءة كتاب إلكتروني تشكّل أضراراً على العيون أولاً وعلى الدماغ ثانياً.

والسبب هو أن هذه الأجهزة تحفّز القدرات المعرفية عند الإنسان، مما يجعل إنتقال الدماغ والجسم إلى حالة النوم. كما أن الضوء الذي ينبعث من الأجهزة الإلكترونية أثناء القراءة قبل النوم يسبب إضطراباً في نظام الساعة البيولوجية ما يؤدي إلى تغيير مستمرّ في موعد النوم والاستيقاظ.

لذا من الضروري التوقف عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل نصف ساعة على الأقل من موعد النوم، ومن الأفضل أيضاً عدم وضع الهاتف الذكي قرب السرير تجنباً للذبذبات الضارّة التي يمكن أن تؤثر سلباً على صحة الدماغ.