3 قواعد مهمة لوضع الماكياج اللامع

هناك أفكار وقواعد تتعلق بوضع الماكياج اللامع والبراق فوضعه يحتاج إلى تكنيك معين ودقيق ليبدو جميلاً وجذاباً فإذا وضعته بطريقة عشوائية فالنتيجة ستكون عكسية تماماً بل مضحكة لذلك التزمي بالقواعد التالية

يقول خبراء التجميل والماكياج، أن هناك ثلاث قواعد تحكم مثالية لوضع الماكياج اللامع والبراق على الخدين والجفنين والشفتين وهي:

1 – عدم الإفراط في وضع الماكياج

فإن أردت جعل الآيشادو براقاً فاجعلي ماكياج الشفتين خفيفا جدا أو «مات» أي مطفي، ولو كان البريق في الشفتين تجنبي ذلك في بقية أجزاء وجهك.

2 – فحص القوام

اعلمي أن لمسات الماكياج النهائية العاكسة للضوء والمتقزحة لونياً، تغطي الخطوط الرفيعة دون إبرازها، لذلك احذري من أي ماكياج يظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتجنبي لمسات البودرة النهائية، نظراً لأنها تستقر في التجاعيد وتجعلها تبدو أسوأ، ومن ثم اختاري المستحضرات الكريمية بدلاً منها.

3 – وضع الماكياج بحرص

فمنتجات الماكياج ذات الوميض مصممة لإعطاء البشرة وهجاً وتألقاً، ومن ثم تجنبي المناطق اللامعة في وجهك طبيعياً أي حتى بدون ماكياج، وإذا استعملت كريماً وميضياً أو «هايلايتر»، التزمي بعظام الخدين وعظام الحاجبين.

طريقة وضع الألوان البراقة

لشفتان لامعتان

أضيفي بعض البريق لهما بملمع شفاه وميضي مناسب، بعد أن تملئي شفتيك بظل طبيعي من محدد شفاه أولاً.

لعينان براقتان

ضعي آيلاينر لماع، واستعملي قلم كحل براق ومرريه فوق خط الرموش العلوي والسفلي، أو استعملي قلم آيلاينر داكناً لرسم خط ثقيل بطول خط الرموش العلوي ثم ضعي طبقات من آيلاينر جل لماع فوقه.

لخدان متألقان

ضعي ماكياجك كالمعتاد، ثم امزجي هايلايتر وضعيه على خديك مع التحرك نحو العينين وعظم الحاجب، ولطلة طبيعية استعملي أسفنجة تجميلية أو فرشاة لمزج الهايلايتر جيدا على البشرة وليكون اللمعان طبيعياً، اخلطي الفاونديشن مع مسحة من هايلايتر سائل.