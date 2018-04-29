3 نصائح تخلصك من وسواس القلق على أبنائك

قد تشعر كثيرات من الأمهات بالقلق على أبنائهن، بعد مغادرتهن المنزل لأي سبب، وهذا أمر طبيعي في حياة معظم الأمهات، ولكن هذا القلق يتحول أحياناً إلى “وسواس” لدى البعض، ويصبح مبالغاً فيه جداً، ونقدم لهؤلاء الأمهات القلقات مجموعة من النصائح الهامة التي تساعدهن في التخلص من “وسواس القلق”:

شلال القلق

اشغلي نفسك أثناء حالات القلق بأي شكل، من خلال بعض الأعمال المنزلية، وابعدي عن نفسك التفكير في أي أمور سيئة، وأعيدي الاتصال بابنتكِ لاحقاً، فربما ترد عليك في المرة التالية، أو ربما كانت مشغولة، أو لا تسمع الهاتف، إلى آخر هذه الحجج التي يمكن أن تبرّر عدم الردّ، ومن هنا البداية الحقيقية للقضاء على القلق المبالغ فيه.

اكتبي ما يزعجكِ

اكتبي كل مخاوفكِ في ورقة، فهذا يساعد على تهدئتكِ، ووضع الأمور في منظورها الصحيح، بالإضافة إلى منع تسلّل الأفكار السيئة إلى ذهنكِ وعقلكِ.

النفس العميق

التنفس بعمق واحد من أسهل الطرق للتخلّص من القلق، كما يقضي على الإجهاد أيضاً، وله مفعول السحر في إخراجكِ من حالة القلق إلى حالتك الطبيعية.