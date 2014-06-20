3 أفكار ملهمة لجمال غرفة معيشة بيتك

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غرفة المعيشة في غالبية البيوت هي أهم غرفة حيث يقضي فيها أفراد الأسرة أغلب وقتهم عند تواجدهم في البيت قبل النوم. لذلك يحب أن تكون الغرفة وتصميمها وما تحتويه من أشياء مريحة للغاية لكل أفراد الأسرة.

ومن الأفكار اللونية إلى تصاميم الغرفة ذاتها هناك العشرات من صور غرف المعيشة التي يمكن أخذ الإلهام منها، وسواء كانت الغرفة صغيرة أم كبيرة فلكل ما يناسبه من الديكورات. الحائط المميز في الغرفة أو تجديد نظام الإضاءة أو حتى قطع السجاد أو الموكيت الصغيرة (المشايات) يمكن أن تحدث نقلة تامة في المكان ككل.

هنا نعرض لك بعض أفكار ديكورات تلك الغرفة المهمة جداً لكل أفراد الأسرة كما قلنا…

الفكرة الأولى: الخامات المميزة

مالك هذا البيت الريفي الطراز والمشيد على النظام القديم جداً من حيث الاتساع والعلو قام بإعادة تأهيله معمارياً وديكورياً مع الحرص على الحفاظ على روح التراث والأصالة فيه ثم أضاف لغرفة المعيشة التي نلقي الضوء عليها في هذا الموضوع قطع أثاث مميزة الخامات بشدة كالأريكة الفخمة والمريحة الموجودة في منتصف الغرفة وكذلك أربعة من المقاعد الوثيرة المنجدة بقماش المخمل الأخضر واكتمل جمال وراحة الغرفة بباقي الأشياء الموجودة فيها والمنتقاة بعناية بالغة.