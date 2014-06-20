3 ماسكات طبيعية لبشرة مشرقة

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زينب سعد

مشكلات البشرة تتزايد في فصل الصيف بسبب الحرارة العالية والرطوبة وكل هذه العوامل تأثر بالسلب على بشرتك نظرا لقلة السوائل هنا ننصحك بالابتعاد عن اي كريمات مجهولة المحتوى والمصدر لما تحتويه من مواد كيميائية تضر بالبشرة. ومن الأفضل اللجوء إلى ماسك للوجه من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تنظيف وتفتيح البشرة ومنحها الحيوية والنضارة لتصبح أكثر إشراقا بشكل أسرع. كوني معنا عزيزتي القارئة لتتعرفى على طرق صنع ماسك لوجهك من الخلطات الطبيعية المفيدة جدا لنضارة واشراق وتفتيح بشرتك..

ماسك الخميرة

المكونات:

١ معلقة كبيرة خميرة فورية

٢ ملعقة كبيرة حليب دافئ

١ ملعقة كبيرة عسل نحل

الخطوات:

١- تذاب الخميرة في الحليب الدافئ وتخلط مع العسل.

٢- قومي بوضع الماسك على وجهك لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.

٣- اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم البارد.

ماسك اللبن والدقيق

المكونات:

٣ ملاعق كبيرة من الدقيق النقي

٤/١ كوب من اللبن الطازج

عصير ليمونة واحدة

الخطوات:

١- اخلطي هذه المكونات جيدا لمدة لا تقل عن ٤ دقائق حتى يصبح المزيج كالعجين.

٢- ضعي العجين على وجهك واتركيه مدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.

يمكن تكرار هذه الوصفة على الوجه ٣ مرات أسبوعيا لنتيجة أفضل.

ماسك المايونيز

المكونات:

٢/١ فنجان مايونيز صغير

١ بياض بيضة

٢ ملعقة كبيرة زبادي

٢/١ ملعقة صغيرة زيت لوز

الخطوات:

١- يتم تقليب المايونيز والزبادي وبياض البيضة وزيت اللوز لمدة 2 دقائق.

٢- قومي بوضع الماسك على وجهك لمدة تتراوح بين 20 – 35 دقيقة.

٣- اغسلي وجهك بماء بارد وتمتعي ببشرة رائعة.

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