3 وصفات طبيعية مذهلة تقضي على السواد حول الفم

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يعتبر السواد حول الفم من الامور المزعجة لكثير من السيدات، وقد يكون بسبب مستحضرات التجميل التي تتكون من نسب عالية من الكورتيزون أو التعرض لأشعة الشمس دون حماية أو ترك معجون الأسنان حول الفم دون إزالته من على الجلد بشكل جيد، أو الإصابة بالأكزيما، وهو مايؤدي إلى تشوه الوجه.

وللتخلص من هذه المشكلة، يمكنك اعتماد العديد من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على عناصر تفتح المناطق الداكنة، وهي:

الوصفة الأولى/ مزج ملعقة عسل مع ملعقة من النشا وملعقة حليب، ووضع المزيج على المنطقة السوداء مدة نصف ساعة يومياً.

الوصفة الثانية / عصير ليمونة مع ملعقة زيت اللوز وملعقة فازلين، وهذه الوصفة تعد أفضل الوصفات فعالية في القضاء على السواد بسرعة قياسية.

الوصفة الثالثة / مزج ملعقة من الغليسرين مع ملعقة من عصير الليمون ودهن المنطقة قبل النوم مباشرة.

إضافة إلى هذه الوصفات يجب الحرص على تنظيف الوجه من المكياج قبل النوم، وغسل المنطقة “حول الفم” جيداً من بقايا المعجون.

ترهل الجلد حول العينين

ترهل الجلد حول العينين يزيد عمر المرأة سنوات، ويخفف رونقها ويحجب جمال عينيها، ومن أبرز أسباب ترهل الجلد حول العينين هو ضعف العضلات حول منطقة العين وارتخائها، وإما تكون الأسباب وراثية، أو نقص في فيتامنيات “سي” و”إي” و”ك”، ويمكن أيضاً أن يتسبب إهمال العناية بالبشرة أو نتيجة الاهتمام المفرط فيها بطرق غير صحية، كذلك إزالة مكياج العينين عن طريق الفرك وبطرق خاطئة، بالإضافة إلى التدخين، والتعرض المفرط لأشعة الشمس. ومهما كانت الأسباب، يظل بإمكانك تفادي الإصابة بترهل الجلد حول العينين، فقط اتبعي النصائح التالية:

اعتمدي ترطيب منطقة حول العينين بالكريمات المخصصة لذلك ودلكيها بطريقة دائرية، فكوني لطيفة مع المنطقة حول العين لأنها أرق 10 مرات من أجزاء البشرة الأخرى.

اختاري منتجات عناية تحتوي على الببتيدات، وحمض النيكوتينيك، والكافيين، السيراميد.

احرصي على شرب الكثير من الماء لتخلصي جسمك من السموم، ولا تتهاوني في النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات يومياً.

استخدمي واقي الشمس والنظارات العريضة قبل التعرض للأشعة.

وفي حال كنت تعانين من هذا الترهل، يمكنك الاستعانة ببعض المنتجات الطبيعية، التي تخفف من حدة هذا الأمر مثل: