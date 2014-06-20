3 فيتامينات ضرورية جداً لبشرتك أثناء شهر الصيام

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يصادف هذه الأيام وقوع شهر رمضان في فصل الصيف، حيث يؤثر ارتفاع درجات الحرارة وقلة شرب المياه على البشرة، فتصاب بالجفاف وفقدان النضارة، لذلك تحتاج بشرتك لفيتامينات هامة يجب أن توفيرها لها وهي :

1- فيتامين أ:

مفيد لبشرة وجهك ويديك، حيث يحافظ على نعومة جلدك، ويقلل من خشونته، ويتواجد في عدة أطعمة من بينها البيض والجزر والسبانخ والمشمش

2- فيتامين ب:

مهم لتنقية بشرتك، ويمنحها التألق واللمعان، ويتواجد في عدة أطعمة منها اللحوم الحمراء، والخضراوات الورقية.

3- فيتامين د:

هو فيتامين الجمال، لأنه يقضي على علامات التقدم بالسن ويساعد الخلايا على تجديد نفسها ويمنع عنها الشيخوخة، وتجدينه في كافة أنواع الزيوت والحبوب الكاملة والمكسرات والموز والبندق واللوز والكاجو.

وأخيراً لا تنسي أن تعوضي جفاف بشرتك بشرب الماء، لأنه يحافظ على صحة البشرة ويمنعها من التشقق.