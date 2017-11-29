32 مليون دولار ثمن ماسة “الوعد الوردي” النادرة

في مزاد علني بمدينة هونغ كونغ تم بيع ماسة وردية نادرة بمبلغ 31.86 مليون دولار أمريكي. المزاد أقامته دار كريستي الشهيرة للمزادات.

يبلغ وزن هذه الماسة 14.94 قيراط وأطلق عليها اسم “الوعد الوردي”، يذكر أن وزن الماسة كان يقارب من 17 قيراطاً لكن لونها كان مشبعاً ويحتاج إلى تنقية، وهذا تحديداً ما قام به خبير المجوهرات “ستيفن سيلفر”.

وبالفعل تم معالجة الأمر مما شكل خطورة بالغة على الماسة نفسها في حالة فشل العملية التنقية. تم وضع مبلغ تقديري للماسة قبل المزاد، حيث حدد الخبراء أنها سوف تباع ما بين 28 إلى 42 مليون دولار، وبالفعل بيعت هذه الماسة بمبلغ يقارب 32 مليون دولار.

ويرجع السبب في سعرها الباهظ إلى أنها تعد من أنقى أنواع الألماس الوردي اللامع، وهذه النوعية تأتي خالية تماماً من النيتروجين، وبالتالي تصنف ضمن أندر وأنقى وأثمن الأنواع.