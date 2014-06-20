عيضة المنهالي يطلق”فكري سرى” و”يا معزبي”

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حسين الصيدلي

أطلق المغني الإماراتي عيضة المنهالي أغنيتين جديدتين مهداتين إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الأولى باسم “فكري سرى” من كلمات حمد هاشل بن مجرن الزعابي؛ والثانية “يا معزّبي” من كلمات سالم بن عايش.

في هذا السياق، قال عيضة المنهالي لليقظة: “يشرّفني أن أهدي الأغنيتين لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي.. والتي أبدع في تلحينها عبد الله العمري ورائد سامي في توزيعها ، فجاء اللحن منسجماً مع كلمات الأغنيتين المليئتين بالفخر والاعتزاز بإنجازات الشيخ سعود، وجمال رأس الخيمة ومعها جميع إماراتنا الغالية.”

حملت الأغنيتان البصمات الإخراجية لـ هاني شيباني الذي اعتمد على مَشاهد خارجية مُبهِرة التقطتها عدسته من البحر والبرّ والسماء،فعكست جمالية الطبيعة والعمران، إلى جانب مشاهد مُوثّقة لزيارات ميدانية ونشاطات متنوعة يقوم بها صاحب السمو الشيخ سعود القاسمي، فجاءت الصورة البصرية متناغمةً مع الكلمات، ضمن قالبٍ واحد أضفى عليه صوت الإمارات عيضة المنهالي جرعةً مضاعفة من الطرب الإمارتي الأصيل.

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