4 أطعمة تزداد فائدتها بعد طهيها

كلنا نعلم فوائد الفواكهة والخضار العديدة، إلا أن بعضها بإمكانك الاستفادة من منافعها عن طريق طهيها، إليك تلك الأطعمة التي تصبح صحية أكثر لدى طهيها:

الجزر:

يحتوي الجزر على مركّب البيتا-كاروتين الذي يحوّله جسمك إلى فيتامين أ مما يفسر تحسين الجزر للنظر. ويمنحك الجزر أيضاً بشرة صحية ويقوي جهاز المناعة لديك في الوقت عينه.

لكن تشير الدراسات إلى أن منافع الجزر هذه تتضاعف لدى تعرضه إلى الحرارة، إذ إنّ هذه الأخيرة تجعله طرياً مسهلةً على الجسم امتصاص مضادات الأكسدة والفيتامينات التي يحتويها الجزر.

السبانخ:

يحتوي السبانخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ لدى طهيها، وبالتالي يساعد الطهو على الحفاظ على هذه المضادات فيها مسهلاً على الجسم امتصاصها كذلك الأمر.

الفلفل الأحمر:

أما الفلفل الأحمر فهو يحتوي على مادة الـLycopene التي ثبتت فعاليتها في الوقاية من السرطان، لذلك فإن طهي الفلفل يسهل أيضاً على جسمك امتصاص هذه المادة وبخاصة إذا ما طهيت بزيت الزيتون.

الطماطم:

الطماطم فاكهة لذيذة وتدخل في معظم الوجبات، فهي أيضاً تحتوي على مضاد الأكسدة الـ Lycopene وطهيها مع زيت الزيت أو مع زيت جوز الهند يزيد كمية هذا المضاد فيها وبالتالي ستزداد فوائدها الصحية تلقائياً.