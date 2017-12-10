4 أماكن لاتستخدمي الخل في تنظيفها

للخل الأبيض فوائد صحية كثيرة، فبالإضافة إلى فائدته الصحية في الطعام، فهو أيضاً له دور في تنظيف اللحوم والخضروات المختلفة، وتتغير نكهات الخل التي تتميز كل منها بمميزات واستخدامات مختلفة، وللخل الابيض استخدامات غريبة أخرى خارج نطاق المطبخ إذ يعتبر من العلاجات الفعالة في تنظيف المنزل وتطهيره.

ينصح به الخبراء في تنظيف الكثير من الأغراض كالنوافذ وغسالات الأطباق والمناشف والسجاد وغيرها، لما له من فعالية كبيرة في هذا المجال، حيث يعتبر مكون طبيعي خالٍ من المواد الكيميائية، إلا أنه لا ينصح باستخدامه على أغراض وأماكن أخرى لما قد يتسبب فيه من إصابتها بالضرر والتلف، ومنها:

رخامات المطبخ والغرانيت: حيث أن الحمض الموجود فيه يؤدي إلى تآكلها وتلفها لذا ينصح باستخدام أي منظف عادي على هذه الأغراض.

بلاط الأرض المصنوع من الأحجار الطبيعية: لابد أن تتجنبي استخدام الخل والأمونيا في تنظيف بلاط الأرض المصنوع من الأحجار الطبيعية لأنهما يؤديان كذلك إلى تشققها وتلفها تدريجياً.

المكواة: يسبب الخل تلفاً للأجزاء الداخلية للمكواة لذا يحذر الخبراء من استخدامه في تنظيفها، ولحماية المكواة من الانسداد بعد استخدامها اتبعي التوصيات التي تجدينها عليها.

بقع الحبر: بقع الحبر على الملابس من أكثر المشكلات التي تواجهينها مع طفلك بصفة يومية، ولكن إياك واستخدام الخل في تنظيف هذه البقع لأنه يجعلها تترسخ وتتغلغل داخل الأنسجة وسيصبح من الصعب عليك إزالتها، لذا ولتنظيف هذه البقع استخدمي مزيل البقع أولاً بمفرده ثم اغسليها بمسحوق الغسيل.