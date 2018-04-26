4 أمور على الأم القيام بها لنفسها حتى تظل قادرة على العطاء لأسرتها

دائماً ما تكون الأم كثيرة الانشغال داخل وخارج البيت مما يجعلها تعاني كثيراً من آلام مختلفة سواء من كثرة التفكير أو آلام جسدية وبالتالي يؤثر كثيراً كل هذا على نفسيتها، كما أنها تجد نفسها وسط دوامة الانشغالات قليلة الاهتمام بنفسها وذلك يزيدها حزناً داخلياً خاصة إذا واجهها أحد أفراد الأسرة بذلك.

ولقد كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الأمهات ينفقن 17 دقيقة يومياً فقط من أجل الاهتمام بأنفسهن.

وذكرت الدراسة، أن أفضل ما يمكن أن تقوم به الأم لتحسن أدائها مع أفراد أسرتها هو التركيز على تطوير ذاتها أكثر، وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال اتباعها 4 قواعد:

اطلبي المساعدة: رأى الباحثون ضرورة أن تفعل الأم ذلك بصوت هادئ وأن تحدد بوضوح المهمات التي يتطلب القيام بها في ظل مساعدة أشخاص آخرين لها، حيث تقوم بوضع برنامج للمهمات الأسبوعية يشترك فيه كل أفراد الأسرة وتوزع عليهم لأن هذا يجعلهم يدركون أهمية الأعباء التي تتحملها بمفردها.

تخلي عن الشعور بالذنب والتقصير وتذكري دائماً أهمية أن تهتمي بنفسك.

اتبعي الروتين الذي يناسبك، مثلاً دعي أولادك ينامون في وقت محدد، وبعد ذلك اسكبي لنفسك كوباً من الشاي أو القهوة وتناوليه وأنت تقرئين كتاباً.

احمي الوقت المخصص لك وحافظي عليه، فإذا أردت الاهتمام بنفسك، لا تقومي بأي عمل منزلي ولا تفكّري إلا بذاتك، فهذا الوقت هو المساحة الوحيدة التي تسمح لك بالتنفس.