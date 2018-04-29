4 حلول لإخفاء فراغات أعلى الرأس

يعتبر الشعر الخفيف من المشاكل التي تزعج الفتيات دائماً، حيث يبحثن عن طرق يخفين عيوب شعرهن من خلال تسريحة معينة، إلا أن هناك بعض الحلول لإخفاء فراغات أعلى الرأس:

عليك استخدام إكسسوارات الشعر ولا سيما الوشاح المناسب لملابسك، وأما طريقة وضعه فسهلة جداً، ما عليك سوى أن تثبتينه على الجبين وتشدينه نحو الخلف بشكل يغطي الأذن، وإن كان شعرك طويلاً، لفيه حول الوشاح على شكل رفعة طبيعية وكثيفة.

تعد التسريحة الجانبية الأفضل للشعر الخفيف، فما عليك سوى أن تلفي شعرك على شكل خصل صغيرة قبل أن تجمعيه جانباً ويمكنك أن تثبتي الغرة بإكسسوار ناعم على شرط أن يبقى بمستوى الحاجبين.

ربطة ذيل الحصان تناسب شعرك الخفيف ولكن عليك أن تتنبهي لمنح شعرك من الأمام حجماً إضافياً وذلك عن طريق تسريحه بشكل عكسي من الداخل بمشط.

إن كنت من صاحبات الشعر الطويل والخفيف ننصحك بالرفعة النصفية واستعيني بالدبابيس لرفع مستوى الشعر من الأمام.

الحلول عبر القص والصبغ

إن كنت تودين إخفاء عيوب تساقط الشعر ومعاناتك من الشعر الخفيف توجهي نحو الشعر القصير وشددي على اختلاف المستويات من الأمام لتحققي حركة جمالية مناسبة للموضة.

ويمكنك أن تمارسي خديعة الشعر الكثيف من خلال الاختلاف بالألوان أي عن طريق تفتيح أطراف الشعر من الأسفل مما يوحي بشعر كثيف.

نصائح للشعر الخفيف

لا تستخدمي الفرشاة الحديدية لأنها تكسر الشعر.

حاولي دائماً ان تستخدمي السيروم على أطراف الشعر المبلل قبل أن تصففيه.

عند التصفيف حددي حرارة معينة مع سرعة متوسطة لمجفف الشعر.

ثابري على قص أطراف شعرك كل شهر.

استخدمي الماسكات اللازمة لتغذية الشعر.