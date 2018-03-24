4 خلطات رائعة بالصبار توقف تساقط شعرك وتمنحه اللمعان

تبحث كل امرأة عن شعر صحي وجذاب، ويتطلب منك ذلك أن تقدمي له العناية اللازمة عبر استعمال خلطات الشعر المناسبة والتي تمنحك نتائج فعالة، وتعتبر خلطات الصبار من أفضل الخلطات للشعر.

خلطات مختلفة للصبار للحصول على شعر صحي:

الصبار وزيت الجرجير: اخلطي ملعقة كبيرة من جل الصبار وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقتين من زيت الجرجير وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ثم ضعي المزيج على شعرك مع الحرص على تدليك فروة رأسك واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر، حيث تساعد هذه الخلطة على التخلص من تساقط الشعر.

الصبار والمحلب: اخلطي مقدار فنجان صغير من جل الصبار مع ملعقتين من المحلب المطحون، وضعي المزيج على فروة رأسك واتركيه لمدة 40 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ، وسوف تساعدك هذه الخلطة على زيادة كثافة شعرك.

الصبار: قومي باستخراج جل الصبار بكمية تتلاءم مع طول شعرك وكثافته ثم ضعيه على شعرك واتركيه لمدة ساعتين ثم اشطفيه بالماء الفاتر، وسوف تساعدك هذه الخلطة على استعادة صحة شعرك ولمعانه.

الصبار وزيت الزيتون: قومي بمزج ملعقة كبيرة من جل الصبار مع فنجان من زيت الزيتون وسخنيها قليلاً على النار، ثم اتركيها تبرد قليلاً ثم أضيفي إليها صفار بيضة واحدة، وضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة مع الحرص على تغطيته بكيس بلاستيكي، ثم اشطفيه بالماء البارد، وسوف تساعدك هذه الخلطة للحصول على شعر أطول.