4 طرق تساعدي بها طفلك على تكوين الصداقات

قد لا يستطيع طفلك تكوين الصداقات، وبالتالي يشعر بالملل والوحدة ويسبب عند أمّه قلقاً يدعوها للبحث عن الطرق الصحيحة لمساعدته على التقرّب من زملائه، فإذا لامست عند طفلك هذه الحالة إليك بعض الخطوات المفيدة لتخطيها:

1- جرّبي أن توفّري لطفلك حياة اجتماعية تساعده في التقرّب من زملائه في المدرسة أو الجيران والأقارب من الأطفال، ويسهل عليك ذلك عبر دعوتهم للعب معه في المنزل أو تنظيم حفلة صغيرة يستمتعون خلالها ويتسنّى لهم التعرّف أكثر على بعضهم ما سيمهّد لصداقة عتيدة تجمع طفلك بهم وسيفرح بها حتماً.

2- لا تترددي باللعب مع طفلك من حين إلى آخر كي يكتسب بعض المهارات الاجتماعية على غرار المشاركة مع غيره من الأطفال أثناء اللعب، ولا تنسي تعليمه اتباع أسس الأدب والعدل والمشاركة أثناء اللعب مع غيره.

3- حاولي أن تفهمي من طفلك بأسلوب سلس الأسباب التي تبعده عن زملائه كي تتمكني تدريجياً من مساعدته على تخطّيها، كما يمكنك الاستعانة بنصيحة أساتذته في المدرسة والوقوف على ملاحظاتهم، وندعوك هنا لعدم الضغط عليه بغية بناء هذه الصداقات بسرعة بل أعطه الوقت الكافي لذلك.

4- لا تتواني أبداً عن تعريف طفلك على نقاط القوّة والتميّز لديه التي إن أتقن استخدامها سيتمكّن حتماً من بناء صداقات مميزة، كما ننصحك بتحفيز شعور الثقة بالنفس لديه التي ستسهّل عليه التعامل مع زملائه ومواجهة المواقف المختلفة التي قد يختبرها معهم.

5- تستطيعين كذلك إشراك طفلك في صفوف لتنمية مواهبه كالموسيقى مثلاً أو الرياضة وهو ما سيسهّل عليه التعرّف على زملاء وأطفال جدد يشاركونه التوجهات والهوايات نفسها، وستساعده هذه النقطة حتماً على تكوين صداقات جديدة ومميّزة.