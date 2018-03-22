4 طرق تعالجين بها شعرك التالف من الصبغة

تحبين دائماً تغيير لون شعرك، وتستمتعين بوضع صبغات ذات ألوان مختلفة تمنحك الجمال والمظهر الذي تحلمين به، إلا أنك تواجهين مشاكل عديدة بعدها حيث أنها مضرة بصحة شعرك. إليك أفضل الطرق التي يمكنك أن تعالجي بها شعرك التالف نتيجة الصبغة:

للتخلص من مشكلة الشعر التالف نتيجة الصبغة عليك التخفيف من استخدام أدوات تسريح الشعر الحرارية، فالحرارة قد تجعله تالفاً أكثر، لذا عليك التنبّه إلى هذا الموضوع، وتفادي تعريض شعرك لهذه الأدوات.

ستساعدك حمامات الزيت للشعر التالف على التخلص من هذه المشكلة واستعادة صحته وحيويته، وبالتالي يمكنك استعمال الزيوت الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية التي قد تسيء إلى الشعر وتضر به أكثر، ومن بين هذه الزيوت، اختاري زيت اللوز الحلو وزيت الزيتون وجوز الهند والجرجير وغيرها، وعليك أن تحرصي على تطبيقها على الشعر كاملاً من البصيلات حتى الأطراف، لعلاج كامل لمشكلة التلف.

الشعر التالف نتيجة الصبغة قد يكون ضعيفاً جداً ويعاني من التقصف عند الأطراف، لذا فإن أحد العلاجات التي يمكنك اللجوء إليها للتخلص من التلف هو من خلال قص الشعر بشكل مستمر لمساعدته على النمو بطريقة أفضل وأكثر صحة، لذا احرصي على قص شعرك مرة كل 3 أشهر أو 6 أشهر للتخلص من التلف نهائياً.

انتبهي إلى نوعية الماء التي تغسلين بها شعرك في حال كنت تعانين من تلفه نتيجة استعمالك المفرط للصبغة، والأجدر في هذا الإطار استعمال الماء الخالي من الكبريت لأن هذه المادة تزيد من تلف الشعر وتضر به أكثر، وعليك ألا تنسي وضع البلسم على الشعر بعد غسله للحصول على النتيجة المرجوة.