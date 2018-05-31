4 فروق بين نحت وشفط الدهون

يظن البعض أنها مسميات لنفس الطريقة.. وهذا غير صحيح فهناك اختلافات بين كل منهما، فنحت الدهون هو النوع المنسق أو المنمق من شفط الدهون.. صحيح أنها جميعاً تعتمد على إذابة الدهون بحقن السوائل أو بالموجات فوق صوتية أو بالليزر وبعد ذلك سحبها خارج الجسم باستخدام أنبوب صغير وطويل من خلال فتحة صغيرة، ولكن هناك فروق منها:

ـ الطرق السابقة لا تستخدم لعلاج السمنة ولا لإنقاص الوزن، بل تستخدم لإزالة التراكمات الدهنية من المناطق التي لا تستجيب للرياضة أو الأنظمة الغذائية.

ـ نحت الدهون يتم بطريقة آمنة في منطقة الوجه والرقبة والظهر والخصر وخلف الركبة.

ـ نحت الجسم أو الدهون يعطي نتائج أفضل لتلافي المشاكل التي قد تحدث مع شفط الدهون التقليدي من تورمات وكدمات الجلد وبعض الترهلات التي قد تحدث إذا تم شفط كميات كبيرة من الدهون في مناطق مترهلة.

ـ بعد الشفط بأي من تلك الطرق يشعر المريض بتخدر في المنطقة لمدة أشهر من بعد العملية لأن إزالة الدهون تؤثر على الألياف العصبية للحس ولكن يزول ذلك الشعور بعد بضعة أشهر من تاريخ العملية.