4 أفكار تصاميم جذابة لغرف النوم

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إذا كنت تخططين لتغيير واحدة من غرف النوم في منزلك، وتميلين إلى عدم الابتعاد عن الكلاسيكية، تختار لك “اليقظة” أربعة تصاميم من توقيع المهندسة الداخلية ميشال خوري، علّها تلائم تطلعاتك.

التصميم الأول:

غرفة نوم يطغى عليها اللون الأزرق الذي يتناغم مع الخشب المطلي بالفضي على نحو أنيق، وتبدو مجموعة من الاكسسوارات الأنيقة التي تزيّن الغرفة.

التصميم الثاني:

غرفة نوم تضم سريراً مزدوجاً من الخشب المطلي بالبني، والمنجّد بقماش مخملي فضي اللون مماثل لدرف الخزائن.

وقد إختارت المهندسة ورق جدران للحائط الرئيس تتخلله الفراشات الملونة، لتمنح الغرفة بعض المسات العصرية.

التصميم الثالث:

اللون الأزرق بتدرجاته المختلفة يحكم تفاصيل هذه الغرفة الهادئة. ولعل ما يلفت الإنتباه فيها، السرير المزدوج المزوّد بأعمدة عند أطرافه الأربعة.

التصميم الرابع:

الأجواء الكلاسيكية البحتة تسود في دواخل هذه الغرفة، حيث يتعانق اللون الأسود مع الرمادي والفضي بأسلوب متقن سواء في الديكور الداخلي أو في الأثاث.